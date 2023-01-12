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المنتخب المغربي ينسحب من المشاركة في «شان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 01:56 مساء
المنتخب المغربي ينسحب من المشاركة في «شان»
شعار الاتحاد المغربي لكرة القدم. (موقع الاتحاد)
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، انسحابه رسميا من المشاركة في النسخة السابعة من بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، والتي ستجرى بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، بعد تعذر سفر البعثة المغربية من الرباط.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره عبر موقعه، إن الاتحاد اتخذ قرار الانسحاب من البطولة، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي لمنتخبات «أسوط الأطلس».

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وتقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وجرى قبول الطلب من حيث المبدأ.

رحلة جوية من الرباط إلى قسنطينة
ولم يصل رد للاتحاد المغربي بشأن السماح من قبل السلطات الجزائرية بوصول الرحلة الجوية من الرباط إلى مدينة قسنطينة، بينما أعلن الاتحاد الجزائري في وقت سابق، أنه سيرسل رده للاتحاد الأفريقي بشأن الطلب المغرب.

يذكر أن المنتخب المغربي هو بطل النسختين السابقتين من البطولة، بينما رغب في المشاركة في النسخة السابعة من البطولة، للدفاع عن لقبه، حسب ما أفاد الاتحاد المغربي في بيانه.

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