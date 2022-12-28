الاتحاد المغربي يشترط رحلة مباشرة للمشاركة في كأس الأمم للمحليين

القاهرة - بوابة الوسط

اشترط الاتحاد المغربي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين والمقرر إقامتها في الجزائر، برحلة جوية مباشرة من العاصمة المغربية الرباط إلى مدينة قسنطينة مستضيفة مباريات «أسود الأطلس» في مشوار البطولة.

ويأتي هذا الطلب المغربي في ظل إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام، على خلفية نزاع دبلوماسي بين البلدين، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وأرسل الاتحاد المغربي رسالة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة في ما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالب بسفر المنتخب الوطني إلى الجزائر برحلة جوية مباشرة بواسطة طائرة خاصة بالخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية.

المشاركة بمنتخب تحت 23 عامًا

وأكد الاتحاد عدم مشاركته في البطولة، في حال تم رفض طلبه، بعد أن قرر في وقت سابق مشاركة منتخب تحت 23 عامًا بدلًا من منتخب المحليين المتوج باللقب في آخر نسختين، إذ توج على أرضه بنسخة 2018، وفي الكاميرون 2022.

وستقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر. ووقع المغرب في مجموعة ثالثة تضم السودان ومدغشقر وغانا.