«فرسان المتوسط» إلى تونس استعدادا لـ«شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تغادر غدا الأربعاء بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم «فرسان المتوسط» إلى تونس للدخول في معسكر خارجي يستمر لمدة أسبوعين قبل انطلاق بطولة «الشان 2023» في الجزائر والمقرر انطلاقها في الثالث عشر من يناير المقبل.

- «فرسان المتوسط» في معسكر قصير بتونس قبل التحول لـ«شان 2023»

ويتجه المنتخب الليبي لإجراء مواجهات ودية خلال معسكره الخارجي بتونس، وتحديدا إجراء مباراتين وديتين مع منتخبي السودان ومالي، على أن يتحول المنتخب الوطني إلى الجزائر في العاشر من يناير قبل ثلاثة أيام من مباراته الافتتاحية أمام البلد المضيف منتخب الجزائر والمقرر له في الثالث عشر من يناير المقبل على أرضية الملعب الجديد ملعب نلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

مباراة المنتخب الثانية في الدور الأول عن المجموعة الأولى ستكون في السابع عشر من يناير أمام موزمبيق والثالثة والأخيرة ستكون أمام منتخب إثيوبيا.

ضمت القائمة التي اختارها الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي كورنثيانز مارتينز 26 لاعبًا، وهم: مراد أبوبكر الوحيشي ومعاذ يونس اللافي ومفتاح عبدالمجيد الدرسي ومعاذ عامر المنصوري وأنس مصطفى الورفلي وعلي يوسف إبراهيم وسند مسعود الورفلي وعلي رمضان العمامي ومصطفى صالح حمزة ومحمد المنير عبدالسلام ومحمود علي عكاشة وسليمان سعيد حمزة ومحمد التهامي محمد وعلي نوري أبوعرقوب وصهيب أبوبكر سليمان ومؤيد ناصر جذور وعمر يوسف الخوجة وأبوالقاسم رجب الحاج وجعفر خالد أجبوده وعبدالعاطي الضاوي العباسي وعامر محمد التاورغي وصالح الطاهر صالح وأنيس محمد السلتو ومعاذ عبدالباسط عيسى ونور الدين أحمد القليب وأحمد محمد كرواع.