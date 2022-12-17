«فرسان المتوسط» في معسكر قصير بتونس قبل التحول لـ«شان 2023»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس



يدخل المنتخب الوطني الليبي للاعبين المحليين في معسكر تحضيري قصير بتونس قبل التحول للجزائر للمشاركة في بطولة «الشان» للاعبين المحليين والتي ستقام في الجزائر خلال يناير 2023.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن المنتخب سوف يجري مباريات ودية خلال المعسكر مع منتخبي مالي والمنتخب السوداني.

المنتخب الوطني للاعبين المحليين أوقعته القرعة في المجموعة الأولى والتي تضم ليبيا والجزائر البلد المستضيف وموزمبيق وإثيوبيا.

ويلتقي في افتتاح منافسات «الشان 2023» مع المنتخب الجزائر للاعبين المحليين في 13 يناير، ومباراته الثانية ستكون في الـ17 من يناير مع منتخب موزمبيق، ومباراته الأخيرة في الجولة الأولى ستكون أمام منتخب إثيوبيا في الـ21 من يناير.