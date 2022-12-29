وزير الرياضة الجزائري: سنرد على طلب المغرب خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الرياضة الجزائري عبدالرزاق سبقاق تلقي بلاده طلبا من الاتحاد الأفريقي بشأن توفير رحلة طيران مباشرة للبعثة المغربية، مشيرًا إلى أن رد السلطات الجزائرية سيكون خلال 24 ساعة.

وقال وزير الرياضة الجزائري في تصريح إلى قنوات «بي إن سبورت»، إن الاتحاد الأفريقي يسعى لإيجاد حل لأزمة مشاركة المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا للمحليين «شان»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السلطات الجزائرية تناقش الطلب وستقوم بالرد عليه خلال 24 ساعة.

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وعلق الاتحاد المغربي لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده في بطولة أفريقيا للمحليين، بطلبه رحلة مباشرة من الرباط إلى مدينة قسنطينة، التي ستحتضن البطولة، وعبر الخطوط الجوية الملكية، إذ إنها الناقل الرسمي للمنتخبات المغربية.

انطلاق المنافسات

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات 13 يناير 2023، وتختم في الرابع من فبراير من العام نفسه، ووزعت المنتخبات العشرين المشاركة ضمن خمس مجموعات.