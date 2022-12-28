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رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع المهاجم الإيفواري فوفانا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 ديسمبر 2022, 07:05 مساء
رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع المهاجم الإيفواري فوفانا
المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا والمنتقل حديثًا لصفوف تشيلسي الإنجليزي، 28 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا، لاعب فريق مولدي النرويجي، بقيمة 12 مليون يورو بعقد طويل الأمد.

وأكد النادي اللندني عبر موقعه الرسمي تعاقده مع المهاجم الإيفواري، الذي سينتقل بداية من 1 يناير 2023، بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وفق ما نشره الصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو».

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وشارك فوفانا في 37 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 21 هدفًا، إضافة لسبع تمريرات حاسمة، ما دفع تشيلسي لتسريع عملية التعاقد مع الشاب الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا.

بداية المسيرة
بدأ فوفانا مسيرته الكروية مع نادي أبيدجان في كوت ديفوار ثم انضم إلى أكاديمية ديكانو الإيفوارية، قبل أن يعود مرة أخرى لأبيدجان، ومنه إلى صفوف النادي النرويجي.

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