رسميا.. تشيلسي يعلن التعاقد مع المهاجم الإيفواري فوفانا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المهاجم الإيفواري ديفيد داترو فوفانا، لاعب فريق مولدي النرويجي، بقيمة 12 مليون يورو بعقد طويل الأمد.

وأكد النادي اللندني عبر موقعه الرسمي تعاقده مع المهاجم الإيفواري، الذي سينتقل بداية من 1 يناير 2023، بعد أن اجتاز الفحص الطبي بنجاح، وفق ما نشره الصحفي الموثوق «فابريزيو رومانو».

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وشارك فوفانا في 37 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 21 هدفًا، إضافة لسبع تمريرات حاسمة، ما دفع تشيلسي لتسريع عملية التعاقد مع الشاب الإيفواري البالغ من العمر 20 عامًا.