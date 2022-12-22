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في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 02:44 مساء
في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي
لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو. (أرشيفية:الإنترنت)
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عبر لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو عن سعادته في فريقه «البلوز»، لكنه فضل عدم الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يسعى فقط للفوز في المباريات المقبلة.

وقال صاحب الـ31 عاما: «أنا سعيد في تشيلسي، ليس لدي مشكلة في البقاء، لكن الآن أنا أركز في كرة القدم فقط، عقلي مع تشيلسي الآن، وأسعى للفوز بالمباريات المقبلة»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «min90».

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ويملك اللاعب الإيطالي الحق في الحديث مع أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانضمام لأي فريق مجانا في الصيف المقبل.

ثالث الكرة الذهبية
والتحق جورجينيو بنادي تشيلسي في 2018، كأول توقيع للمدرب ماوريتسيو ساري الذي دربه في نابولي سابقا، لكن المدرب ترك «البلوز» بعد سنة واحدة على استقدامه، إلا أن جورجينيو لم يتأثر برحيل المدرب واستمر في مشواره، ليحق دوري أبطال أوروبا عام 2021 مع فريقه، إضافة لبطولة أوروبا مع منتخب إيطاليا، ليترشح ثالثا في سباق الكرة الذهبية.

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