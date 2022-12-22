في تطور بشأن مستقبله مع البلوز .. جورجينيو سعيد في تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

عبر لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي جورجينيو عن سعادته في فريقه «البلوز»، لكنه فضل عدم الحديث عن مستقبله في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه يسعى فقط للفوز في المباريات المقبلة.

وقال صاحب الـ31 عاما: «أنا سعيد في تشيلسي، ليس لدي مشكلة في البقاء، لكن الآن أنا أركز في كرة القدم فقط، عقلي مع تشيلسي الآن، وأسعى للفوز بالمباريات المقبلة»، وذلك وفق ما نشرته جريدة «min90».

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ويملك اللاعب الإيطالي الحق في الحديث مع أي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه الانضمام لأي فريق مجانا في الصيف المقبل.