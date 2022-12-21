تشيلسي يبدأ التخطيط للمستقبل بتعيين فيفيل مديرا رياضيا

القاهرة - بوابة الوسط

عين نادي تشيلسي الإنجليزي كرستوفر فيفيل مديرًا فنيًا للنادي في إطار التوجه الجديد للإدارة بقيادة تود بوهلي لاجتذاب المواهب الشابة وتأسيس ناد تنافسي.

وعمل فيفيل في وقت سابق مع نادي لايبزغ الألماني، حيث كان مسؤولًا عن اكتشاف المواهب وجلبها للنادي الألماني، كما عمل سابقًا مع نادي سالزبورج النمساوي، وذلك وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

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وقال كرستوفر: «تشيلسي يبني المشروع الأكثر إثارة في كرة القدم العالمية، في ظل الإدارة الجديدة التي جلبت جراهام بوتر كمدير فني للفريق، هناك فلسفة واضحة ومستدامة، تعتمد على تحليل الأداء والبيانات والابتكار، وأنا أتطلع لألعب دورًا في ذلك».