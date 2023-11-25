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تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 25 نوفمبر 2023, 12:14 مساء
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
طلاب يغادرون الفصول الدراسية في بكين مع ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب رئوي غامض. (ديلي ميل البريطانية)
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أبدت منظمة الصحة العالمية بالغ القلق بشأن تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين خلال الأيام الماضية، مطالبة بكين بإعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي من جديد، للسيطرة على المرض الغامض.

وطالبت منظمة الصحة العالمية بكين بإعادة فرض أقنعة الوجه في الأماكن الخارجية والتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل مع اكتشاف حالات إصابة بفيروس التهاب رئوي غامض في مستشفيات العاصمة ومقاطعة لياونينغ، التي تبعد 500 ميل شرق العاصمة، حسب جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وتشير تقارير إعلام محلية إلى وجود عشرات الأطفال في غرف الطوارئ بالمنشآت الصحية، مع احتمالات تعليق الفصول الدراسية بسبب تفشي المرض.

ويعاني الأطفال المصابون التهابا في الرئة وارتفاعا في درجة الحرارة، ولكن ليس السعال أو الأعراض الأخرى التي تشير إلى الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

جائحة جديدة في الصين؟
أدى هذا الوضع إلى إطلاق تنبيه من منظمة «ProMed»، وهو نظام لمراقبة الأمراض الذي أطلق بالمثل ناقوس الخطر بشأن فيروس «كوفيد19» في ووهان خلال الأيام الأخيرة من العام 2019، قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية.

وحثت منظمة الصحة العالمية السكان على ارتداء أغطية الوجه والابتعاد عن المرضى والبقاء في المنزل في حالة الشعور بالتوعك. كما دعت السلطات الصينية إلى مشاركة المعلومات التفصيلية حول تفشي المرض.

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وقد أعلنت السلطات الصينية للمرة الأولى، في 13 من نوفمبر الجاري خلال مؤتمر صحي، زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، مرجعة ذلك إلى رفع قيود الإغلاق.

وقد شوهدت أنماط مماثلة في جميع أنحاء العالم، حيث أدت التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» إلى وقف انتشار الفيروسات الموسمية النموذجية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي. ونتيجة ذلك، انخفضت المناعة ضد تلك الفيروسات بين السكان، مما يعني أن الناس أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض مع رفع التدابير.

لكن «ProMed» أبلغت، هذا الأسبوع، عن مجموعات من الالتهاب الرئوي غير المشخص ظهرت بين الأطفال.

وقالت مذكرة: «هذه الحالات تشير إلى تفشٍ محتمل لمرض تنفسي غير معروف. من غير المعروف أين بدأ هذا التفشي. كما أنه سيكون من غير المعتاد أن يصاب عدد كبير من الأطفال به بشكل سريع».

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