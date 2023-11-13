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تعريض الرضَّع للمنغنيز يحسن وظائف الدماغ في المستقبل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 12:25 مساء
تعريض الرضَّع للمنغنيز يحسن وظائف الدماغ في المستقبل
أطعمة غنية بالمنغنيز. (أرشيفية: الإنترنت)
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اكتشف علماء من جامعة بوسطن الأميركية أن تعريض الأطفال الرضع للمنغنيز قبل الولادة، وفي مرحلة الطفولة، يحسن وظائف الدماغ في المستقبل، بما فيها الذاكرة وتعلم اللغات.

وتشير مجلة Neurotoxicology and Teratology، إلى أن الباحثين درسوا بيانات تخص 140 مراهقا أعمارهم 10-14 عاما جمعت خلال سبعة أعوام (2007-2014)، وركز الباحثون على تحليل الأسنان اللبنية من الثلث الثاني لفترة الحمل وإلى عمر حوالي ستة أعوام. كما قيم الباحثون الاضطرابات العصبية، حسب «روسيا اليوم».

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واكتشف الباحثون علاقة بين وجود المنغنيز في الأسنان خلال فترة الحمل والذاكرة والتعلم، حيث تبين أن وجوده يقلل من أخطاء الذاكرة والتعلم لدى المراهقين. وأن وجوده بمستوى كاف في مرحلة الطفولة يحسن الذاكرة. بينما وجود المنغنيز بعد الولادة (منذ الولادة وحتى عمر سنة واحدة) لم يرتبط بتحسن في الذاكرة لدى المراهقين.

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