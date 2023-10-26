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«فن قتالي صيني» قد يبطئ تقدم مرض «باركنسون»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 12:54 مساء
«فن قتالي صيني» قد يبطئ تقدم مرض «باركنسون»
سيدة تعاني من مرض شلل الرعاش. (رويترز)
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أظهرت دراسة جديدة نشرتها جريدة «الإندبندنت» البريطانية أن ممارسة أحد فنون الدفاع عن النفس الصينية قد تساعد في الحد من أعراض ومضاعفات مرض «باركنسون» (شلل الرعاش) لسنوات.

ويسمى هذا الفن «التاي تشي» وقد ربطته الدراسة الجديدة بإبطاء تقدم باركنسون، إذ من المحتمل أن يحتاج المرضى إلى جرعات أقل من الأدوية مع مرور الوقت، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

ويتضمن «التاي تشي» سلسلة من الحركات البطيئة للغاية، وقد أثبتت دراسات سابقة أنه يخفض ضغط الدم ويحسن التوازن ويعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

ومرض «باركنسون» هو اضطراب تدريجي يؤثر على الأعصاب والعضلات، ويسبب بطء الحركة، واهتزاز الجسم، وتيبس العضلات وعدم مرونتها. ويقول العلماء إنه الحالة العصبية الأسرع نموا في العالم، ولا يوجد حتى الآن علاج لهذه الحالة، وعلى الرغم من أن الأدوية يمكن أن تحسن الأعراض، فإنها لا تعالجها نهائيا.

وقام الباحثون التابعون لجامعة شنغهاي جياو تونغ في الصين، في الدراسة الجديدة، بمراقبة مجموعتين من المرضى المصابين بمرض «باركنسون» لأكثر من خمس سنوات من يناير 2016 إلى يونيو2021.

الدراسة قائمة على الملاحظة
ومارست المجموعة الأولى المكونة من 147 مريضا رياضة «التاي تشي» مرتين في الأسبوع لمدة ساعة، بينما واصلت المجموعة الأخرى المكونة من 187 مريضا تلقي الرعاية الصحية المعتادة، دون ممارسة أي فنون قتالية، وقام الأطباء بمراقبة شدة المرض وتطوره لدى جميع المشاركين بالإضافة إلى زيادة حاجتهم إلى الدواء في بداية فترة المراقبة، ثم في نوفمبر 2019 وأكتوبر 2020 ويونيو 2021، وتم أيضا تتبع مدى الحركة التي يمكنهم القيام بها ومزاجهم ونوعية نومهم ومستويات إدراكهم.

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ووجد الباحثون أن تطور مرض «باركنسون» كان أبطأ في المجموعة التي مارست «التاي تشي»، حيث حد الفن القتالي من جميع أعراض ومضاعفات المرض، وأشار الفريق إلى أن عدد المرضى الذين احتاجوا مع مرور الوقت إلى زيادة جرعات أدويتهم كان «أعلى بكثير» في المجموعة الثانية مما كان عليه في مجموعة «التاي تشي».

كما أكدت الدراسة أن الوظيفة الإدراكية تدهورت بشكل أبطأ لدى ممارسي الفن القتالي الصيني، بينما تحسن النوم ونوعية الحياة لديهم بشكل مستمر، ومع ذلك، أقر الباحثون بأن الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تتمكن من تحديد السبب وراء تمكن «التاي تشي» من الحد من أعراض ومضاعفات «باركنسون»، مؤكدين الحاجة لمزيد الأبحاث التي تشمل أعدادا أكبر من المشاركين.

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