تقنيات الذكاء الصناعي تساعد مصابا بالشلل الرباعي على استعادة الحركة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ساعدت جراحة استثنائية اعتمدت على تقنية الذكاء الصناعي، مصاباً بالشلل الرباعي في استعادة قدرته على الحركة من جديد.

وساعدت التقنية في إعادة الإحساس والحركة لذراع ويد كيث توماس، المصاب بالشلل الرباعي نتيجة حادث أليم تركه غير قادر على الحركة لسنوات، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وقال توماس: «الآن يمكنني تحريك يدي، والوصول إلى ذقني ولمس وجهي». فمنذ ثلاث سنوات، كسر توماس (45 عام) عنقه في المسبح، مما تركه مصاباً بالشلل الكامل.

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توظيف الذكاء الصناعي في مساعدة المصابين بالشلل الكامل

وقاد فريق من معهد الطب الحيوي بولاية نيويورك الأميركية، برئاسة الطبيب تشاد بوتون، تجربة استثنائية لدراسة كيفية توظيف الذكاء الصناعي في مساعدة المصابين بالشلل الكامل في استعادة الحركة من جديد.

واستغرقت العملية الجراحية التي خضع لها توماس 15 ساعة تقريباً، في مارس الماضي، وعمل الأطباء على زرع خمس رقائق إلكترونية في مخ توماس. وعمل الحاسب الآلي، بمساعدة الذكاء الصناعي، على إعادة التواصل بين المخ والعمود الفقري وباقي الجسد.

وقال الجراح المشارك في العملية، أشيش ميهتا: «كان علينا إبقاء توماس مستيقظاً في جزء من العملية. وخلالها، شعر توماس بإصبعه».

وأضاف: «لم أكن اعتقد أن ذلك ممكناً في بادئ الأمر، كل هذه الحركة». وتحسنت قدرة توماس على الحركة بشكل كبير منذ العملية الجراحية.

كيث توماس يستعيد قدرته على تحريك ذراعه بفضل تقنية الذكاء الصناعي. (الإنترنت)

كيث توماس يستعيد قدرته على تحريك ذراعه بفضل تقنية الذكاء الصناعي. (الإنترنت)