تطوير أداة جديدة لكشف العلامات المبكرة للتوحد عند الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

طور العلماء في جامعة «ديوك» في ولاية نورث كارولينا الأميركية أداة جديدة تمكن الآباء من كشف إصابة الأطفال بمرض التوحد في مراحله المبكرة بدقة تصل إلى 88% تقريبا.

والأداء عبارة عن تطبيق على الهاتف الذكي، يحمل اسم «SenseToKnow»، يمكن تحميله على هواتف «آيفون» والأجهزة اللوحية «آيباد»، كما نقلت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

ويعمل التطبيق من خلال تشغيل مقطع مصور مدته ست دقائق للأطفال، مع تحليل تعابير الوجه للطفل، استجابة لبعض الخصائص مثل الفقاقيع العائمة، أو ثعلب يحاول الوصول إلى لسانه، أو أطفال يلعبون.

وبعدها يحدد التطبيق إذا كان الطفل يحمل علامات تدل على الإصابة بمرض التوحد. ويطلب التطبيق من الآباء الذين جرى تشخيص أطفالهم بأنهم في مستوى خطر بالتوجه إلى الطبيب المتخصص على الفور.

والتطبيق متوافر بالفعل على متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، لكن يمكن للآباء استخدامه فقط بعد الحصول على تصريح من الفريق البحثي بالجامعة.

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اختراق في تشخيص الإصابة بالتوحد

وقد أشاد الباحثون بالتكنولوجيا الجديدة باعتبارها اختراقا في تشخيص مرض التوحد، والذي يجرى تقييمه حاليا من قبل الآباء الذين يقومون باستطلاع رأي، على الرغم من أن هذا ضعيف في تشخيص الحالة بين الفتيات والأطفال الملونين.

وقالت الدكتورة جيرالدين داوسون، الطبيبة النفسية التي قادت الدراسة: «لا يزال التطبيق قيد البحث ولا يمكن تنزيله واستخدامه إلا للآباء المشاركين في دراساتنا».

وأضافت: «سيجرى إرسال نتائج التطبيق - على وجه التحديد ما إذا كان الطفل يعتبر احتمالا كبيرا لتشخيص مرض التوحد - إلى طبيب الأطفال أو مقدم الرعاية الصحية الآخر الذي سيناقش النتائج مع الوالدين ويقوم بالإحالات المناسبة للخدمات».

ويوفر التطبيق معلومات كذلك عن ملف الطفل الطبي، يمكن استخدامه لمراقبة الطفل والتدخل في حالات الخطر.

ويعاني واحد من كل 36 طفلا في الولايات المتحدة من اضطراب طيف التوحد، وهو اضطراب يؤثر على النمو المعرفي والعقلي للأطفال. ويعاني الأطفال المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل الاجتماعي والتفاعل مع الآخرين، وكذلك من السلوكيات المكررة.