دراسة جديدة تؤكد فاعلية مكملات الزنجبيل في علاج أمراض المناعة الذاتية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت دراسة حديثة فاعلية مكملات الزنجبيل في السيطرة على الالتهابات المصاحبة لأمراض المناعة الذاتية، وبالتالي الإسهام في علاجها.

وركزت الدراسة، المنشورة في دورية «جي سي آي إنسايت» العلمية، على نوع من كرات الدم البيضاء، يسمى «العدلات»، وخصوصا ما يعرف بـ«مصائد العدلات خارج الخلية»، وهي تتمثل في شبكات من الألياف تتكون خارج الخلية، وتعد خط الدفاع الأول للجهاز المناعي ضد العدوى، كما نقل موقع «ميديكال إكسبرس».

لكن في بعض الأحيان يمكن أن تلعب «مصائد العدلات خارج الخلية» دورا في تطور أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة. كما يمكن أن تلعب دورا في الأمراض الالتهابية.

ووجدت الدراسة أن استهلاك الأشخاص الأصحاء الزنجبيل يجعل كريات العدلات أكثر مقاومة للعدوى، وأكثر مقاومة أمام الدور العكسي لـ«مصائد العدلات خارج الخلية» التي تعمل على تحفيز الالتهاب والتخثر، مما يساهم في العديد من أمراض المناعة الذاتية، بما في ذلك مرض الذئبة، ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وقال الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة كولورادو الأميركية، كريستين ديمورويل: «هناك الكثير من الأمراض التي تكون فيها العدلات مفرطة النشاط بشكل غير طبيعي. لقد وجدنا أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في كبح مصائد العدلات، وهذا مهم، لأنه مكمل طبيعي قد يكون مفيدا في علاج الالتهابات للأشخاص الذين يعانون أمراض المناعة الذاتية».

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تناول الزنجبيل يوميا يعزز عمل الكريات البيضاء لصد العدوى

خلال التجارب المعملية، لاحظ الباحثون أن تناول مكملات الزنجبيل، ما يعادل 20 مجم، يوميا على مدى سبع أيام عزز عمل مادة كيميائية داخل كريات العدلات معروفة باسم «cAMP»، تزيد من تحفيز عمل كريات الدم البيضاء على مكافحة العدوى.

وأوضح الأستاذ المشارك في قسم أمراض الروماتيزم بجامعة ميشيغان الأميركية، جيسون نايت: «يقدم بحثنا، للمرة الأولى، دليلاً على الآلية البيولوجية التي تكمن وراء خصائص الزنجبيل الواضحة المضادة للالتهابات لدى البشر».

ويأمل الباحثون تقديم المزيد من الأدلة حول فوائد الزنجبيل، بما في ذلك الآلية المباشرة التي يؤثر بها الزنجبيل على العدلات، مما سيشجع مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على مناقشة استخدام مكملات الزنجبيل كجزء من خطة العلاج الخاصة بهم.

ويستعد الباحثون للانتقال إلى الخطوة التالية بإجراء تجارب سريرية على استخدام الزنجبيل لمرضى المناعة الذاتية، حيث يكون نشاط العدلات مفرطا، مثل أمراض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومتلازمة مضادات الفوسفوليبيد، وحتى «كوفيد-19».