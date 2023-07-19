  • Alwasat News
Atwasat

منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 19 يوليو 2023, 01:51 مساء
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
صورة تعبيرية. (الإنترنت)
alwasat radio

ينصح أطباء وخبراء تغذية بدمج مجموعة من الأطعمة في الحمية الغذائية اليومية تساعد بشكل أساسي في الحفاظ على صحة المفاصل والغضاريف.

وتُعرف هذه الأطعمة بأنها من قائمة «الأطعمة الخارقة»، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وغيرها من العناصر الغذائية، فضلا عن خصائصها المضادة للالتهابات، التي تحافظ بشكل طبيعي على صحة العظام، حسب موقع «healthshots».

منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود
5 مكملات غذائية ضرورية للسيدات بعد سن الأربعين

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والماكريل، فهي غنية بـ(أوميغا 3)، ومرتبطة بتقليل الالتهابات في الجسم. ولهذا تساعد في التقليل من آلام المفاصل.

- الكركم: وذلك بفضل مادة الكركمين الموجودة به، والتي تمنحه اللون الأصفر المتميز، فهي تملك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل آلام المفاصل.

- الزنجبيل: ينصح كذلك بتناوله لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، كما يحتوي على مادة «جينجيرولز» التي تقلل أعراض التهاب المفاصل.

- الكرز: يحمي المفاصل ويقلل من آلامها، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهاب، مما قد يفيد صحة المفاصل.

- الخضروات الورقية: ينصح الأطباء كذلك بتناولها مثل السبانخ والكال، لأنها غنية بفيتامين (سي) الذي يدعم إنتاج الكولاجين، ويحافظ على صحة المفاصل.

- المكسرات والحبوب: مثل (اللوز وعين الجمل وحبوب الشيا)، يوصي الأطباء بتناولها بشكل منتظم لأنها مصدر ممتاز لدهون (أوميغا 3) الصحية ومضادات الأكسدة، وتسهم في تقليل الالتهابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
مشروب غني بالكافيين الضار يثير ضجة في الولايات المتحدة
مشروب غني بالكافيين الضار يثير ضجة في الولايات المتحدة
منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود
منها تخفيف آلام المفاصل.. 6 فوائد للفلفل الأسود
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب ......
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد...
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية بأميركا
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية ......
المزيد
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط ......
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري
دواء جديد للزهايمر قد ينال الترخيص الأميركي العام الجاري...
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات ......
المزيد