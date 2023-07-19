منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ينصح أطباء وخبراء تغذية بدمج مجموعة من الأطعمة في الحمية الغذائية اليومية تساعد بشكل أساسي في الحفاظ على صحة المفاصل والغضاريف.

وتُعرف هذه الأطعمة بأنها من قائمة «الأطعمة الخارقة»، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وغيرها من العناصر الغذائية، فضلا عن خصائصها المضادة للالتهابات، التي تحافظ بشكل طبيعي على صحة العظام، حسب موقع «healthshots».

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أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والماكريل، فهي غنية بـ(أوميغا 3)، ومرتبطة بتقليل الالتهابات في الجسم. ولهذا تساعد في التقليل من آلام المفاصل.

- الكركم: وذلك بفضل مادة الكركمين الموجودة به، والتي تمنحه اللون الأصفر المتميز، فهي تملك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في تقليل آلام المفاصل.

- الزنجبيل: ينصح كذلك بتناوله لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، كما يحتوي على مادة «جينجيرولز» التي تقلل أعراض التهاب المفاصل.

- الكرز: يحمي المفاصل ويقلل من آلامها، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد الجذور الحرة وتقليل الالتهاب، مما قد يفيد صحة المفاصل.

- الخضروات الورقية: ينصح الأطباء كذلك بتناولها مثل السبانخ والكال، لأنها غنية بفيتامين (سي) الذي يدعم إنتاج الكولاجين، ويحافظ على صحة المفاصل.

- المكسرات والحبوب: مثل (اللوز وعين الجمل وحبوب الشيا)، يوصي الأطباء بتناولها بشكل منتظم لأنها مصدر ممتاز لدهون (أوميغا 3) الصحية ومضادات الأكسدة، وتسهم في تقليل الالتهابات.