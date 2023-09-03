علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

توصلت مجموعة من العلماء إلى ابتكار علاج جديد يستهدف الأنواع الشديدة من الأورام السرطانية في المخ، مما يفتح نافذة أمل جديدة أمام علاج هذا النوع المميت من السرطان.

غالبا تتطور الأورام السرطانية بالمخ، المعروفة باسم «الأورام الدبقية» عميقة الجذور، في مرحلة الطفولة، ولا يوجد في الوقت الراهن أي علاجات فعالة لها. ويكمن جزء من التحدي في تطوير أدوية يمكنها العبور من الدم إلى الدماغ بتركيزات كافية، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

وأظهر علاج جديد، يحمل اسم «ONC 201»، فرصة واعدة في علاج هذا النوع من الأورام العنيدة التي تصيب الجهاز العصبي. وشملت التجارب مجموعتين، تتكون إحداهما من 30 طفلا ومراهقا مصابين بالأورام الدبقية، وتتكون المجموعة الأخرى من 40 شخصا بالغا.

وبلغ متوسط مدة البقاء الإجمالية مع علاج «ONC 201» شهرا للمصابين بالأورام الدبقية، حيث يعيش ما يقرب من ثلث المرضى لأكثر من عامين. ويقارن ذلك بمتوسط مدة البقاء الإجمالية، البالغة 11 - 15 شهرا، دون علاج.

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وأظهرت التجارب المعملية أن «ONC 201» أظهر فاعلية، خصوصا في قدرته على المرور عبر حاجز الدم في المخ، الذي يعد شبكة أمان بيولوجية مدمجة بالمخ تجعل وصول الأدوية إلى الأورام السرطانية في بعض أجزاء الدماغ أمرا بالغ الصعوبة.

تلك النتائج تدفع العلماء إلى المضي قدما في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث سيجرى جمع السائل النخاعي من المرضى، لفهم كيفية عمل «ONC 201» الذي لوحظ أنه يؤثر في عمل مكونات «ميتوكوندريا» المعروفة بأنها محطات الطاقة للخلايا السرطانية.