  • Alwasat News
Atwasat

علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 03 سبتمبر 2023, 12:24 مساء
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ
أشعة سينية لورم بالمخ. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

توصلت مجموعة من العلماء إلى ابتكار علاج جديد يستهدف الأنواع الشديدة من الأورام السرطانية في المخ، مما يفتح نافذة أمل جديدة أمام علاج هذا النوع المميت من السرطان.

غالبا تتطور الأورام السرطانية بالمخ، المعروفة باسم «الأورام الدبقية» عميقة الجذور، في مرحلة الطفولة، ولا يوجد في الوقت الراهن أي علاجات فعالة لها. ويكمن جزء من التحدي في تطوير أدوية يمكنها العبور من الدم إلى الدماغ بتركيزات كافية، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

وأظهر علاج جديد، يحمل اسم «ONC 201»، فرصة واعدة في علاج هذا النوع من الأورام العنيدة التي تصيب الجهاز العصبي. وشملت التجارب مجموعتين، تتكون إحداهما من 30 طفلا ومراهقا مصابين بالأورام الدبقية، وتتكون المجموعة الأخرى من 40 شخصا بالغا.

وبلغ متوسط مدة البقاء الإجمالية مع علاج «ONC 201» شهرا للمصابين بالأورام الدبقية، حيث يعيش ما يقرب من ثلث المرضى لأكثر من عامين. ويقارن ذلك بمتوسط مدة البقاء الإجمالية، البالغة 11 - 15 شهرا، دون علاج.

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

وأظهرت التجارب المعملية أن «ONC 201» أظهر فاعلية، خصوصا في قدرته على المرور عبر حاجز الدم في المخ، الذي يعد شبكة أمان بيولوجية مدمجة بالمخ تجعل وصول الأدوية إلى الأورام السرطانية في بعض أجزاء الدماغ أمرا بالغ الصعوبة.

تلك النتائج تدفع العلماء إلى المضي قدما في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث سيجرى جمع السائل النخاعي من المرضى، لفهم كيفية عمل «ONC 201» الذي لوحظ أنه يؤثر في عمل مكونات «ميتوكوندريا» المعروفة بأنها محطات الطاقة للخلايا السرطانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً

محمد الفايد.. عاش بريطانياً ومات مصرياً
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي (الجزء الثاني)
كاريكاتير حليم - سبتمبر!

كاريكاتير حليم - سبتمبر!
اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو

اكتشاف موقع عبادة أثري في بيرو
المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

المنتخب الليبي ضمن المجموعة الثالثة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة
إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي

إنريكي: «ميركاتو» باريس سان جيرمان استثنائي
البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات

البرهان: نرحب بأي دعم لإعادة إعمار السودان ونرفض الإملاءات
جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم رونالدو

جود بيلينغهام يقود ريال مدريد للفوز الرابع ويعادل رقمًا قياسيًّا مسجلًا باسم ...
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما

وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية

حكومة الدبيبة تنفي تكليف وليد اللافي بتسيير مهام وزارة الخارجية
الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة

الكوني يتلقى مطالب أمازيغ أوجلة
الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن

الدبيبة في حفل تخريج قوة لمكافحة الإرهاب: عهد الحروب ولّى.. وسنقطع أسباب الفتن
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي

ما علاقة لقاء المنقوش - كوهين؟.. مجلة فرنسية تكشف أسباب رفض ليبيا اعتماد سفير ...
دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق «تطبيع»

دبلوماسي أميركي: حكومة نتانياهو رأت أن عقد لقاء رفيع مع ليبيا أكثر قيمة من اتفاق...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين إلى ليبيا

دور «إمبراير ليغاسي» في التخفي عن التتبع.. الأميركيون يكشفون آخر زيارة لبريغوجين...
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
مشاكل المعدة قد تكشف الإصابة المبكرة بـ«باركنسون»
مشاكل المعدة قد تكشف الإصابة المبكرة بـ«باركنسون»
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمس طرق فورية للتخلص من القلق
خمس طرق فورية للتخلص من القلق...
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب
امرأة تتبرع برحمها لشقيقتها لتتمكن من الإنجاب...
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم
ارتفاع درجات الحرارة يخفض ساعات النوم...
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية
المملكة المتحدة.. رسائل وقاية من السرطان في الملابس الداخلية...
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال
إنجاز طبي جديد في مجال علاج عقم الرجال...
المزيد
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة بألزهايمر
تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة ......
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ
علاج جديد يستهدف الأورام السرطانية بالمخ...
البقاء بالمنزل فترات طويلة يسبب ضعف النظر
البقاء بالمنزل فترات طويلة يسبب ضعف النظر...
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم
قيرغيزستان تمنع «تيك توك» لحماية «صحة الأطفال» ونموهم...
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية
استخراج دودة طفيلية توجد لدى الثعابين من دماغ امرأة أسترالية...
المزيد