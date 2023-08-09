دراسة أوروبية: المشي 4 آلاف خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة أوروبية حديثة أن السير عدد أربعة آلاف خطوة يوميا مرتبط بتراجع خطر الوفاة المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية، خصوصا لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

وشملت الدراسة، المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، 17 دراسة مصغرة بحثت في المنافع الصحية المرتبطة بالمشي وعدد الخطوات في ست دول. ووجدت أن الأشخاص الأقل نشاطا في الدراسة، من قطع أربعة آلاف خطوة يوميا، انخفضت لديهم مخاطر الوفاة.

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إضافة 500 خطوة يوميا يقلل خطر الوفاة

ووجدت أن إضافة ألف خطوة يوميا مرتبط بتراجع نسبته 15% فيما يتعلق بمخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

كما وجدت الدراسة أن إضافة 500 خطوة يوميا مرتبطة بانخفاض إضافي بنسبة 7% في مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب.

وتقترح الدراسة أنه بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، فإن المشي ما بين 7 و13 ألف خطوة يوميا يقلل من خطر الموت الإجمالي بنسبة 49%.

وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما أو أكثر، فإن المشي من 6 إلى 10 آلاف خطوة يوميًا يقلل من المخاطر بنسبة 42%.

وتتبعت الدراسة 227 ألف شخص، معظمهم من الأصحاء، على مدار سبع سنوات تقريبا في دول أستراليا واليابان والنرويج وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وشمل التحليل أشخاص قطعوا ما يصل إلى 20 ألف خطوة في اليوم. وأظهر الشباب صغار السن تراجع كبير في خطر الوفاة بصفة إجمالية مقارنة بكبار السن.