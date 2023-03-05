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فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 11:10 صباحا
فوائد التمور عديدة.. فماذا عن أضرارها؟
التمور (الإنترنت)
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في رمضان لا يخلو بيت من التمر، خاصة أن له فوائد صحية مهمة للجسم، ويمدنا بالطاقة خلال فترة الصوم، لكن هل للتمر أضرارا؟

وقالت الدكتورة أنجليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية، إن التمور مادة غذائية مفيدة، ولكن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة في الوزن.

- هؤلاء ممنوعون من التمر

وتشير الخبيرة في حديث لراديو «سبوتنيك» إلى أن التمور مادة غذائية مفيدة، ولكن هذا يعتمد على كميتها ونوعيتها، لذلك توضح كيفية اختيار التمور وتناولها.

ووفقا لها، فإن التمور غنية بالألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في الأمعاء وميكروبيوم الأمعاء، كما أن التمور تحسن النوم وحالة الجلد، وفق «روسيا اليوم».

نسبة عالية من السيليكون
وتوضح دوفال: «تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة وجمال المرأة. كما تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز من وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الغلوكوز في الدم. وتحتوي التمور أيضا على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج ومفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم».

وتضيف الخبيرة: احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرا مهما للطاقة. بيد أن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي.

 مع الفواكه والخضروات
وتقول: «من الأفضل تناول التمور لوحدها أو مع الفواكه والخضروات، لكي تهضم بصورة طبيعية ولا تبقى في أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي ولا تسبب تكون الغازات. لذلك أنصح بتناول 3-4 حبات من التمر يوميا، ومن الأفضل في النصف الأول من النهار. لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي».

ووفقا للخبيرة، يمكن للأشخاص الذين يعانون من داء السكري تناول التمور بعد موافقة الطبيب المعالج. وتنصح بضرورة غسل التمور قبل تناولها.

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