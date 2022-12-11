طرق أكثر فعالية للإقلاع عن التدخين.. جربها الآن

القاهرة - بوابة الوسط

يمكن وصف الرغبة الملحة في تعاطي التبغ بأنها قوية بالنسبة إلى معظم المدخنين، ومع ذلك بإمكانك التغلب على هذه الرغبات التي تؤدي إلى كثير من الأمراض المميتة.

وتحدثت الطبيبة الروسية أولغا قاديروفا عن العديد من الطرق للإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى ثلاث طرق فقط يمكن تصنيفها على أنها الأكثر فاعلية، لوقف التدخين، حسب «روسيا اليوم».

وقالت الطبيبة الروسية إن التدخين طويل الأمد يؤدي إلى العديد من الأمراض في الجسم التي يمكن أن تظهر حتى لو تعامل الشخص مع الإدمان على التدخين، مثل تصلب الشرايين والأورام وأمراض الرئة.

- التدخين يؤدي إلى العمى في هذه الحالات

- نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

- آثار إيجابية إذا عرفتها ستفكر في الإقلاع عن التدخين

ويمكن تقسيم جميع طرق مكافحة إدمان النيكوتين إلى ثلاث مجموعات: «الإقلاع البسيط عن التدخين، واستبدال النيكوتين، والعلاج النفسي»، فيما يعد الإقلاع الفوري عن التدخين، أكثر ملاءمة لأولئك الأشخاص الذين ليس لديهم اعتماد جسدي على النيكوتين ولديهم قوة إرادة كافية.

ويتأثر الاعتماد النفسي بشكل فعال باستخدام عوامل منع النيكوتين، مثل لصقات النيكوتين أو علكة النيكوتين والمبخرات. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يجري مساعدة السلوك الإدماني من خلال طرق العلاج النفسي المختلفة، بما في ذلك الأدوية، حسب الطبيبة الروسية.

ودحضت قاديروفا الخرافات التي تقول، إن الإقلاع المفاجئ عن التدخين ضار بالصحة، ونصحت بالاتصال بأخصائي في حالة عدم القدرة على الإقلاع عن التدخين.

وفي سياق متصل، يوصي موقع «مايوكلينك» الطبي الأميركي ببعض الإجراءات التي قد تساعد المدخن في الإقلاع عن التدخين.

تجنب المثيرات

تشتد الرغبة في تناول التبغ في الأماكن التي اعتدت فيها على تدخين التبغ أو مضغه أكثر من غيرها، كما هو الحال في الحفلات أو المقاهي، أو في الأوقات التي تشعر فيها بالتوتر أو أثناء احتساء القهوة. لذا عليك اكتشاف هذه المثيرات، ووضع خطة لتجنبها أو مواجهتها مع تجنب تناول التبغ.

لا تجعل نفسك في مكان أو موقف تنتكس فيه وتعود إلى التدخين. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تدخن عادةً أثناء حديثك عبر الهاتف، فاحتفظ بقلم وورقة قريبين لتظل مشغولاً بالرسم بدلاً من التدخين.

التأخير

إذا كنت تشعر بأنك ستستسلم للرغبة الملحة في تدخين التبغ، فأخبر نفسك أنه يجب عليك تأجيل التدخين لمدة 10 دقائق. ثم افعل شيئًا لتشتيت انتباهك خلال هذه المدة. فحاول الذهاب إلى مكان عام ممنوع فيه التدخين. قد تكون هذه الحيل البسيطة كافية للتغلب على الرغبة الملحّة في تدخين التبغ.