مصر تعلن إطلاق «الجنيه الإلكتروني» في 2030

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، والمعروفة أيضا بالجنيه الإلكتروني، وذلك عام 2030.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أن البنك المركزي وضع خطة لإطلاق الجنيه الإلكتروني بحلول عام 2030، وذلك لـ«تعزيز القدرة التنافسية للعملة الوطنية»، وتحسين كفاءة وفعالية السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع التزام مصر بالاستفادة من فرص التحول الرقمي لدفع قطاعها المالي إلى الأمام.

النظير الإلكتروني للجنيه الورقي

وأضاف المركز، أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون محفظة رقمية بحلول 2030، موضحًا أن هذه المبادرة تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد.

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وقال المركز، إن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توضح التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.