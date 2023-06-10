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التضخم في مصر يقفز قرب مستويات 2017

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 03:19 مساء
التضخم في مصر يقفز قرب مستويات 2017
سيدة تتسوق في سوق للفاكهة بالقاهرة. (أ ف ب)
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أظهرت بيانات رسمية مصرية، اليوم السبت، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو، مقابل 30.6% في أبريل الماضي.

وجاء التضخم السنوي قريبًا من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي جرى تسجيله في يوليو 2017 وبلغ 32.952%، وفق المركز الوطني للتعبئة والإحصاء.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات. وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل.

أسعار الطعام والمشروبات
وذكرت «الإحصاء» في بيان، أن ارتفاع التضخم السنوي جاء بضغط زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 58.9%. ورصدت البيانات ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 65.2%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 87.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 82.1%.

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كما زادت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 67.7%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 32.6%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 15.6%، فيما ارتفعت مجموعة الخضروات بنسبة 26.7%، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 34.8%.

واستطلعت «رويترز» آراء 13 محللًا، وقد أشارت متوسط توقعاتهم إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4% في مايو.

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