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«تويوتا» تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا مع بيع 11.2 مليون سيارة في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 07:09 مساء
«تويوتا» تحقق رقمًا قياسيًا عالميًا مع بيع 11.2 مليون سيارة في 2023
مصنع تابع لشركة «تويوتا» اليابانية العملاقة. (الإنترنت)
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أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة الثلاثاء أنها باعت أكثر من 11.2 مليون سيارة حول العالم العام 2023 من علاماتها التجارية «تويوتا» و«لكزس» و«دايهاتسو» و«هينو»، في رقم قياسي جديد يعزز تصنيفها كشركة رائدة عالميًا على صعيد حجم المبيعات.

وتعكس هذه الأرقام أيضًا زيادة قوية مقارنة بالعام 2022 (+7.2% تقريبًا). وعلى الرغم من تأخرها في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل، فقد استفادت المجموعة من الارتفاع الكبير في مبيعاتها من المركبات الهجينة ومن استيعاب النقص في أشباه الموصلات، بعدما أدى ذلك في السابق إلى تباطؤ إنتاجها، بحسب «فرانس برس».

واستعادت تويوتا اللقب الرمزي لشركة السيارات الأولى عالميًا من حيث حجم المبيعات في العام 2020 واحتفظت به مذاك، متقدمة على مجموعة فولكسفاغن الألمانية، التي احتلت المركز الثاني مجددًا العام الماضي مع بيع 9.24 مليون سيارة (بارتفاع نسبته 12%، وفق أرقام نُشرت في أوائل يناير).

 بيع 7.3 مليون وحدة في العام 2023
واحتفظت مجموعة «هيونداي-كيا» الكورية الجنوبية بالمركز الثالث في هذا التصنيف، مع بيع 7.3 مليون وحدة في العام 2023 (بارتفاع نسبته 6.7%).

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وحتى باستثناء شركتيها الفرعيتين «دايهاتسو» (للسيارات الصغيرة) و«هينو» (للشاحنات والحافلات)، فقد سلّمت تويوتا وعلامتها التجارية «لكزس» للمركبات الفاخرة عددًا أكبر من المركبات مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في ألمانيا وكوريا الجنوبية، بواقع 10.3 مليون وحدة في العام 2023 (بارتفاع نسبته 7.7%).

ومع ذلك، لا تزال تويوتا تواجه مشكلات: فقد شوهت فضائح مرتبطة بالتلاعب في اختبارات الأداء سمعة «هينو» و«دايهاتسو». وانخفضت مبيعات «هينو» العام الماضي بسبب هذه القضية (تراجع بنسبة 9.8%)، فيما أوقفت شركة «دايهاتسو» إنتاجها بالكامل منذ نهاية ديسمبر.

تعليق شحنات عشرة نماذج تعمل بالديزل
كما أعلنت «تويوتا» الإثنين تعليق شحنات عشرة نماذج تعمل بالديزل بسبب مخالفات مماثلة في الموافقة على محركاتها في اليابان، والتي تنتجها شركة أخرى تابعة لها، وهي «تويوتا إنداستريز».

كذلك، لا تزال الشركة اليابانية العملاقة في موقع متأخر في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل، إذ باعت فقط 104 آلاف و18 سيارة من هذا النوع في العام 2023. ورغم أن هذا العدد يعكس ارتفاعًا بواقع أربع مرات خلال عام واحد، لكنه لا يزال ضئيلاً مقارنة بمركبات «تيسلا» الأميركية (التي بيع منها 1.81 مليون سيارة كهربائية)، وأيضًا «بي واي دي» الصينية (1.57 مليون وحدة مباعة).

مع ذلك، تعوّض تويوتا إلى حد كبير عن نقطة الضعف هذه بديناميكية مبيعاتها العالمية من السيارات الهجينة (أكثر من 3.4 مليون وحدة مباعة في العام 2023، أي قفزة بنسبة 31.4% خلال عام واحد).

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