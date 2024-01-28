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أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 10:16 صباحا
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
«أيكن أوف ذي سيز»، المروّج لها على أنها أكبر سفينة سياحية في العالم، تبحر في رحلتها الافتتاحية من ميناء ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، 27 يناير 2024. (أ ف ب)
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أبحرت أكبر سفينة سياحية جديدة في العالم، «أيكن أوف ذي سيز» التابعة لشركة «رويال كاريبيان»، من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية السبت، في رحلتها الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي، رغم اتهامات موجهة لها بإلحاق أضرار بيئية كبيرة.

وتثير هذه السفينة البالغ طولها 365 متراً والمؤلفة من 20 طبقة تضم 2805 مقصورات و40 مطعماً، انتقادات بوصفها رمزاً للإفراط والمبالغة في الصناعة الحديثة، وهي أحدث إضافة إلى قطاع الرحلات البحرية الذي يتعافى بعد سنوات جائحة كوفيد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتُعد «أيكن أوف ذي سيز» Icon of the Seas، المسجلة في جزر البهاماس، أول سفينة تابعة لشركة الرحلات البحرية الأميركية العملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو وقود أحفوري تقدمه الشركات العاملة في القطاع على أنه بديل أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالفيول الثقيل، لكنه يتسبب بانبعاثات في الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

السفينة مجهزة بنظام يحوّل النفايات إلى طاقة
كما أن هذه السفينة مجهزة بنظام يحوّل النفايات إلى طاقة، وآخر لإعادة تدوير المياه على متنها، بحسب «رويال كاريبيان»، ما يعد بتقليل التأثير البيئي لهذا النوع من السفن، وهو موضوع يتسبب بانتقادات كثيرة لقطاع الرحلات البحرية.

وخلال رحلتها الأولى إلى منطقة البحر الكاريبي، ستزور السفينة باستير، عاصمة دولة سانت كيتس ونيفيس، قبل أن تتوجه إلى شارلوت-أميلي في جزر فيرجن الأميركية، ثم إلى جزيرة كوكو كاي الخاصة في جزر الباهاماس، لتعود في نهاية رحلتها إلى ميامي.

وفي إمكان هذه السفينة استيعاب 5610 ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً. وهي مقسمة إلى ثماني مناطق مختلفة، وتضم سبعة أحواض سباحة وتسعة أحواض جاكوزي وشلالاً يبلغ ارتفاعه 17 متراً.

وبحمولة إجمالية تبلغ 250 ألفا و800 طن، ما يوازي خمسة أضعاف حجم «تيتانيك»، خرجت هذه السفينة من حوض بناء السفن في مدينة توركو في فنلندا.

وقد استضافت الشركة، ومقرها في ميامي، لإطلاق رحلتها الافتتاحية اللاعب الشهير ليونيل ميسي، نجم نادي «إنتر ميامي» لكرة القدم في المدينة.

وتسحب «أيكن أوف ذي سيز» لقب أكبر سفينة سياحية في العالم، من زميلتها «واندر أوف ذي سيز» التابعة أيضاً لشركة «رويال كاريبيان».

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