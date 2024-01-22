  • Alwasat News
Atwasat

تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 يناير 2024, 11:40 صباحا
تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023
أحدى الأسواق الشعبية في المغرب. (cnbc عربية)
WTV_Frequency

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، تباطأ إلى 6.1% في 2023 من 6.6% في 2022.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7% ، بحسب موقع «cnbc» عربية.

وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 5.9% العام الماضي.

وقالت وكالة الإحصاء المغربية، في بداية العام إن اقتصاد البلاد سينمو 3.2% في 2024 بعد 2.9% في 2023.

وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية، وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي، مع تعافي القطاع الفلاحي.

تباطؤ بمعدل النمو
وتتوقع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.4%، بما يمثل تباطؤاً بمعدل النمو على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 3.5%خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتشير تقديرات المندوبية، إلى أن التضخم سينخفض إلى 2.8% في 2024 نزولاً من 4.5% في 2023.

كما أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024 من 4.7% في 2023 مدعوماً بانخفاض الإنفاق على الدعم.

بينما من المتوقع أن يتوسع عجز المعاملات الجارية إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بعد فائض 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سجله العام الماضي.

وتبعاً لبيانات المندوبية فإن المعروض النقدي سينخفض 5.2% في 2024 مقابل 5.3% في العام 2023.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟

انقسام متزايد داخل الحكومة الإسرائيلية.. هل تقضي حرب غزة على نتنياهو؟
محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ليفربول
ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب

ديسانتيس ينسحب من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري ويدعم ترامب
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار

روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة الكروية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط».. انطلاق البطولة الآسيوية والأفريقية والمتعة...
«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)

«القسام» تستهدف جنودًا وآليات إسرائيلية على تخوم غزة (شاهد)
انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا

انتصار واحد في 10 مباريات.. المنتخبات العربية تخذل جماهيرها في كأس أمم أفريقيا
غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في بناء دولته

غوتيريس: غير مقبول رفض إقامة دولة فلسطينية وعلى الجميع الاعتراف بحق الشعب في ...
ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا

ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بـ«ريمونتادا» مثيرة أمام ألميريا
بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا

بلقاسم حفتر والعريبي والعرجاني يوقعون عقود إنشاء 11 جسرًا في درنة وبنغازي ...
«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر

«أوقاف غزة»: الاحتلال اغتال 100 داعية ودمر ألف مسجد وعشرات المقابر
أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا

أئمة «صناعة محلية» لسد احتياجات المسلمين في ألمانيا
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر

«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب ...
صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»

صلاح: سأفوز بأمم أفريقيا «عاجلًا أم آجلًا»
150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)

150 «ثرثرة محببة».. إصدار جديد في أدب الرسائل للفلسطيني فراس عمر (حوار)
سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي الدولية

سلة الأهلي بنغازي تجتاز سلا المغربي بنتيجة كبيرة في ثانية مواجهاتها ببطولة دبي ...
فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر

فوضى بين تجار التجزئة والمصنعين في أوروبا بسبب هجمات البحر الأحمر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحرير الإيجارات وارتفاع الأسعار يدفعان الأرجنتينيين إلى البحث عن الأرخص
تحرير الإيجارات وارتفاع الأسعار يدفعان الأرجنتينيين إلى البحث عن ...
حريق بمحطة تابعة لأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا
حريق بمحطة تابعة لأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
روسيا تحذر دولًا غربية بمصادرة أصول بـقيمة 288 مليار دولار
النفط يواصل خسائره بفعل اضطرابات الشرق الأوسط والضغوط على الطلب العالمي
النفط يواصل خسائره بفعل اضطرابات الشرق الأوسط والضغوط على الطلب ...
تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023
تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020...
المزيد
اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا يدعو لإضراب مدته 6 أيام
اتحاد سائقي القطارات في ألمانيا يدعو لإضراب مدته 6 أيام...
«سوني» تلغي مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»
«سوني» تلغي مشروع دمج فرعها الهندي مع عملاق الترفيه «زي»...
الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ
الكرملين يتهم أوكرانيا بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ...
تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023
تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023...
النفط يواصل خسائره بفعل اضطرابات الشرق الأوسط والضغوط على الطلب العالمي
النفط يواصل خسائره بفعل اضطرابات الشرق الأوسط والضغوط على ......
المزيد