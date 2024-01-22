تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% في 2023

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، تباطأ إلى 6.1% في 2023 من 6.6% في 2022.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7% ، بحسب موقع «cnbc» عربية.

وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 5.9% العام الماضي.

وقالت وكالة الإحصاء المغربية، في بداية العام إن اقتصاد البلاد سينمو 3.2% في 2024 بعد 2.9% في 2023.

وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية، وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر الماضي، مع تعافي القطاع الفلاحي.

تباطؤ بمعدل النمو

وتتوقع تقديرات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن يصل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 2.4%، بما يمثل تباطؤاً بمعدل النمو على أساس سنوي، مقارنة بمعدل 3.5%خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتشير تقديرات المندوبية، إلى أن التضخم سينخفض إلى 2.8% في 2024 نزولاً من 4.5% في 2023.

كما أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري 2024 من 4.7% في 2023 مدعوماً بانخفاض الإنفاق على الدعم.

بينما من المتوقع أن يتوسع عجز المعاملات الجارية إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بعد فائض 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي سجله العام الماضي.

وتبعاً لبيانات المندوبية فإن المعروض النقدي سينخفض 5.2% في 2024 مقابل 5.3% في العام 2023.