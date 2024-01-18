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لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 07:59 مساء
لماذا حظر القضاء الأميركي بيع بعض ساعات «آبل»؟
ساعة «آبل ووتش ألترا 2» وهي من بين نماذج علقت «آبل» بيعها في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع (أ ف ب)
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أمرت محكمة أميركية، الأربعاء، شركة «آبل» بوقف بيع آخر طرازات ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة، في قرار يتعلق بنزاع في شأن براءات الاختراع مع شركة «ماسيمو» المصنعة للأجهزة الطبية في كاليفورنيا.

وكانت لجنة التجارة الدولية الأميركية قررت في 27 أكتوبر حظر بيع طرازات من «آبل ووتش» في الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسيجين في الدم.

حظر بيع بعض ساعات «آبل» في الولايات المتحدة
وعلقت محكمة الشهر الماضي هذا الحظر موقتًا، ولكن سيُعمل به مجددًا الخميس في انتظار قرار في استئناف «آبل». وتُصنّع «آبل» القسم الأكبر من منتجاتها خارج الولايات المتحدة وخاصة الصين، ما يضع المسألة ضمن اختصاص لجنة التجارة الدولية.

- محكمة فدرالية تعلق قرار منع بيع بعض ساعات «أبل» في الولايات المتحدة

وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن «آبل» تعتزم إزالة نظام الكشف عن مستوى الأكسجين في الدم في الوقت الراهن من الطرازين اللذين يتعلق بهما النزاع وهما «آبل ووتش سيريز 9» (Apple Watch Series 9) و«آبل ووتش ألترا 2» (Apple Watch Ultra 2)، وهو حل رحّبت به «ماسيمو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

نزاع  «آبل» و«ماسيمو»
واعتبر مؤسس «ماسيمو» ورئيسها جو كياني، في بيان، أن القرار القضائي الصادر الأربعاء «يشكل انتصارًا لنزاهة نظام براءات الاختراع الأميركي ولسلامة الأشخاص الذين يعتمدون» على هذه التكنولوجيا.

وأضاف: «هذا دليل على أن أكبر الشركات وأقواها يجب أن تحترم هي أيضًا حقوق الملكية الفكرية للمخترعين الأميركيين». وتعتبر «ماسيمو» أنها صاحبة اختراع القياس البيومتري وتتهم «آبل» بأنها استغلت موظفين أساسيين فيها لإدراجه ضمن ساعاتها.

وترى «آبل» من جهتها أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، وسارعت إلى استئناف القرار، لكن بتّ المسألة قد يستغرق عامًا أو أكثر.

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