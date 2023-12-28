محكمة فدرالية تعلق قرار منع بيع بعض ساعات «أبل» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت محكمة استئناف فدرالية أميركية الأربعاء، قرارا بتعليق حظر مبيعات بعض نماذج ساعات «أبل» في الولايات المتحدة الذي فرض عليها تحت مظلة الاتهام بانتهاك براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسجين في الدم.

وقال ناطق باسم شركة «أبل» في رسالة بالبريد الإلكتروني وجهت إلى وكالة «فرانس برس» «يسعدنا أن نجعل المجموعة الكاملة من ساعات «أبل» متاحة للزبائن في الوقت المناسب قبل رأس السنة».

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وأضاف «ستتوفر Apple Watch Series 9 وApple Watch Ultra 2، بما يشمل وظيفة رصد معدلات الأكسيجين في الدم، مجددا في محلات «أبل» في الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم».

وأوضح أنها ستكون متاحة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية اعتبارا من ظهر الخميس.

ودخل الحظر حيز التنفيذ الثلاثاء حين فضلت إدارة الرئيس جو بايدن عدم استخدام حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية الأميركية التي أوصت بذلك.

وقررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في 27 أكتوبر حظر استيراد طرازات من «آبلووتش» إلى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأكسيجين في الدم.

تعليق البيع احتراما للقرار

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في العام 2021، بحجة أن «أبل ووتش 6»، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في العام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وتعتبر ماسيمو أنها صاحبة هذا الاختراع وأن «أبل» استغلت موظفيها للنفاذ إلى التكنولوجيا.

واعتبرت «أبل» من جهتها أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات «أبل ووتش سيريز 9» التي طُرحت في سبتمبر، و«آبل ووتش ألترا 2».

وأعلنت «أبل» في 18 ديسمبر تعليق بيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة احتراما منها لهذا القرار إذا ما ثُبّت، وفق ناطقة باسم المجموعة مؤكدة أن «أبل» ستطعن في القرار أمام محكمة فدرالية.

ولم تعد هذه الساعات متوافرة في متجر «أبل» الإلكتروني منذ 21 ديسمبر وفي نقاط البيع اعتبارا من 24 ديسمبر.