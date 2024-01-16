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«توتال إنرجي» تفعل بند «القوة القاهرة» في مشروع لها في روسيا بسبب العقوبات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 10:29 مساء
«توتال إنرجي» تفعل بند «القوة القاهرة» في مشروع لها في روسيا بسبب العقوبات الأميركية
مشروع «أركتيك ال ان جي 2» الضخم في القطب الشمالي الروسي. (الإنترنت)
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أعلنت المجموعة الفرنسية «توتال إنرجي» الثلاثاء أنها فعَّلت بند «القوة القاهرة» بشأن مشروع «أركتيك أل أن جي 2» الضخم في القطب الشمالي الروسي والذي بات الآن مستهدفًا بعقوبات أميركية.

وقالت المجموعة الفرنسية في بيان «لقد فعَّلنا بند القوة القاهرة بموجب العقود المرعية الإجراء وسنحترم كل العقوبات المطبقة وفقا لمبادئ تصرفنا»، وفق «فرانس برس».

و«القوة القاهرة» بند قانوني يسمح للشركات تعليق إمداداتها بسبب عوامل تعتبر خارجة عن إرادتها. وأضافت المجموعة الفرنسية «بالتالي، من غير المقرر حصول أي عملية استخراج للغاز الطبيعي المسال من أركتيك أل أن جي 2 من  جانب توتال إنرجي خلال العام 2024».

 انخفاض قيمة الأصول بحوالي 4.1 مليار دولار 
وسبق للمجموعة الفرنسية أن أعلنت في مارس 2022 وقف التمويل وفي أبريل من السنة نفسها انخفاض قيمة الأصول بحوالي 4.1 مليار دولار على صعيد هذا المشروع خصوصا، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وعمليا، لن تسلم «توتال إنرجي» شحنات غاز طبيعي مسال من هذا المشروع ولن تتلقى إي إيرادات منه.

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ومشروع «أركتيك أل أن جي 2» الذي تقدر قيمته بـ21 مليار دولار حيوي لروسيا التي تنتج راهنا 8% من الغاز الطبيعي المسال في العالم وتريد الوصول إلى نسبة 15 إلى 20% بحلول العام 2035 في مواجهة منافسين أميركيين وقطريين وأستراليين، أي إلى مستوى إنتاج يبلغ حوالي مئة مليون طن في السنة.

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