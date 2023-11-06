«توتال إنرجي» ترفع مستوى التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شركة توتال إنرجي الفرنسية إنها رفعت مستوى التأهب الأمني لعملياتها في الشرق الأوسط درجة واحدة، في ضوء الوضع الحالي في غزة.

وأضافت الشركة أن فرقها في العراق تواصل أنشطتها كالمعتاد، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز» مساء الأحد.

والشركة الفرنسية التي تنفذ أعمالا ضخمة في المنطقة، وقعت في 10 يوليو الماضي اتفاقا مع الحكومة العراقية بقيمة 27 مليار دولار يهدف لزيادة إنتاج النفط وتعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ 4 مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة.

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وبعدما أظهرت دعمًا واضحًا للاحتلال الإسرائيلي، تخلت باريس عن هذا النهج خلال الأيام الماضية، في ظل انتقادات من دول عربية وإسلامية للغطاء الذي منحته الدول الغربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي إزاء الجرائم اليومية التي ترتكبها بحث الشعب الفلسطيني.

وفي بيان صدر الجمعة الماضية عن الناطق باسم الحكومة أوليفيه فيران، استخدمت فرنسا كلمة «إدانة» في تعليقها على القصف الذي تتعرض له غزة منذ قرابة الشهر، كما تعتزم عقد مؤتمر دولي حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في 9 نوفمبر، ستدعو إليه دولا عربية وأوروبية والسلطة الفلسطينية دون دعوة «إسرائيل».