دعوى ضد «توتال إنرجي» لارتكابها «جريمة مناخية» بمشاريع في تنزانيا وأوغندا

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت أربع جمعيات للدفاع عن البيئة دعوى في فرنسا ضد شركة «توتال إنرجي» ومشروعها لبناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا المعروف باسم «إيكوب» في تنزانيا وأوغندا على خلفية ارتكاب «جريمة مناخية».

وقال المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارت، الإثنين، إن الجمعيات الأربع رفعت الشكوى في 22 سبتمبر ومسوغها أنه «فيما تعبر الأمم المتحدة عن القلق إزاء الانهيار المناخي المستمر، يجب ألا تستمر شركة توتال إنرجي في تأجيج تغير المناخ بحرية وعن إدراك وبدون عقاب... لقد حان الوقت لمحاسبة الشركة على أفعالها»، بحسب «فرانس برس».

وتقول الجمعيات إن هذه الدعوى «غير مسبوقة» لأنها تحيل شركة توتال إنرجي «أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى الى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية».

اتهامات بالاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية

تتهم الجمعيات الشركة بالإخفاق في مكافحة كارثة، والاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية، وتدمير أو إتلاف أو التسبب بتدهور ممتلكات الآخرين على نحو يمكن أن يشكل خطرًا على الناس، والقتل غير العمد.

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وقالت الشركة إنها «ليست على علم بهذه الدعوى ولا تعرف ما الذي تستهدفه». وأضافت: «تقوم الشركة بعملياتها بما يتوافق مع معايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر».

اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار

أعلنت شركة «توتال إنرجي» العام الماضي عن اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والشركة الصينية الوطنية للنفط CNOOC تتضمن بشكل خاص بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق إفريقيا (EACOP) بطول 1443 كيلومترًا يربط بين حقول بحيرة ألبرت، في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي.

وتخطط المجموعة لحفر ما يقرب من 400 بئر نفطية في متنزه شلالات مورشيسون الطبيعي، أو شلالات النيل الأبيض، وهي من بين أقوى الشلالات في العالم وتوجد ضمن محمية للتنوع البيولوجي وهي أكبر حديقة وطنية في أوغندا.

وقال المحاميان في بيان إن هذا المشروع «من شأنه أن يتسبب في نزوح عدد كبير من السكان والمساهمة في إفقار السكان المحليين بشكل كبير». وأكدا أنه سيكون له أيضًا تأثير كبير على «العديد من المناطق الطبيعية».