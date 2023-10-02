  • Alwasat News
Atwasat

دعوى ضد «توتال إنرجي» لارتكابها «جريمة مناخية» بمشاريع في تنزانيا وأوغندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 04:08 مساء
دعوى ضد «توتال إنرجي» لارتكابها «جريمة مناخية» بمشاريع في تنزانيا وأوغندا
شعار شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية. (الإنترنت)
alwasat radio

رفعت أربع جمعيات للدفاع عن البيئة دعوى في فرنسا ضد شركة «توتال إنرجي» ومشروعها لبناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق أفريقيا المعروف باسم «إيكوب» في تنزانيا وأوغندا على خلفية ارتكاب «جريمة مناخية».

وقال المحاميان وليام بوردون وفنسان برينغارت، الإثنين، إن الجمعيات الأربع رفعت الشكوى في 22 سبتمبر ومسوغها أنه «فيما تعبر الأمم المتحدة عن القلق إزاء الانهيار المناخي المستمر، يجب ألا تستمر شركة توتال إنرجي في تأجيج تغير المناخ بحرية وعن إدراك وبدون عقاب... لقد حان الوقت لمحاسبة الشركة على أفعالها»، بحسب «فرانس برس».

وتقول الجمعيات إن هذه الدعوى «غير مسبوقة» لأنها تحيل شركة توتال إنرجي «أمام القضاء الجنائي بسبب أعمال ترقى الى الجريمة المناخية التي لم يكن لها حتى الآن مكان إلا أمام المحاكم المدنية». 

اتهامات بالاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية
تتهم الجمعيات الشركة بالإخفاق في مكافحة كارثة، والاعتداءات غير المتعمدة على السلامة الشخصية، وتدمير أو إتلاف أو التسبب بتدهور ممتلكات الآخرين على نحو يمكن أن يشكل خطرًا على الناس، والقتل غير العمد. 

-  50 طنا من المساعدات تقدمها «توتال» للمتضررين من العاصفة «دانيال»
-  تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني

وقالت الشركة إنها «ليست على علم بهذه الدعوى ولا تعرف ما الذي تستهدفه». وأضافت: «تقوم الشركة بعملياتها بما يتوافق مع معايير التشغيل الخاصة بها والقوانين واللوائح. وسوف تستجيب لطلبات السلطات إذا لزم الأمر». 

 اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار
أعلنت شركة «توتال إنرجي» العام الماضي عن اتفاقية استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار مع أوغندا وتنزانيا والشركة الصينية الوطنية للنفط CNOOC تتضمن بشكل خاص بناء خط أنابيب نقل النفط الخام في شرق إفريقيا (EACOP) بطول 1443 كيلومترًا يربط بين حقول بحيرة ألبرت، في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي.

وتخطط المجموعة لحفر ما يقرب من 400 بئر نفطية في متنزه شلالات مورشيسون الطبيعي، أو شلالات النيل الأبيض، وهي من بين أقوى الشلالات في العالم وتوجد ضمن محمية للتنوع البيولوجي وهي أكبر حديقة وطنية في أوغندا. 

وقال المحاميان في بيان إن هذا المشروع «من شأنه أن يتسبب في نزوح عدد كبير من السكان والمساهمة في إفقار السكان المحليين بشكل كبير». وأكدا أنه سيكون له أيضًا تأثير كبير على «العديد من المناطق الطبيعية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل

ترامب قبل مثوله أمام محكمة نيويورك: المدعية فاسدة والقاضي مختل
نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي

نجم رونالدو لا ينطفئ.. وبريق نيمار يسطع في الدوري السعودي
الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخسر 1-2 أمام أسيك ميموزا ويودع دوري أبطال أفريقيا
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب

إنتر ميامي يعاني في غياب ميسي و«تاتا» يرفض المغامرة بإشراكه وهو مصاب
لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)

لاعب كويتي يصيب حكمًا بمطرقة حديدية خلال دورة الألعاب الآسيوية (صور)
الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام

الخطأ الواضح يتسبب في معاقبة حكم مباراة ليفربول وتوتنهام
«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات

إصابة رئيس وزراء نيوزيلندا بـ«كوفيد» قبل أسبوعين من الانتخابات
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته

ميلان ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي موقتًا ونابولي يواصل انتفاضته
الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

الهلال يفوز على رايون سبورت الرواندي بركلات الترجيح ويتأهل إلى دور المجموعات ...
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية

أبوسليم يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا
إندونيسيا تدشن أول قطار فائق السرعة في جنوب شرق آسيا
بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل المقبل
بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من أبريل المقبل
هل ينخفض النفط إلى ما دون 90 دولارا؟
هل ينخفض النفط إلى ما دون 90 دولارا؟
ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً
ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً
تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟
ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟...
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية 2023
أسعار النفط ترتفع مع توقعات باستمرار انخفاض الإمدادات لنهاية......
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا كبيرا في الإمدادات
«الدولية للطاقة»: خفض السعودية وروسيا إنتاج النفط سيسبب نقصا......
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»
إيلون ماسك يدرس فرض رسم اشتراك على مستخدمي «إكس»...
المزيد
الإمارات تشدد على أهمية دور الوقود الأحفوري في معركة المناخ
الإمارات تشدد على أهمية دور الوقود الأحفوري في معركة المناخ...
دعوى ضد «توتال إنرجي» لارتكابها «جريمة مناخية» بمشاريع في تنزانيا وأوغندا
دعوى ضد «توتال إنرجي» لارتكابها «جريمة مناخية» بمشاريع في ......
«إيني» الإيطالية تكتشف كميات كبيرة من الغاز بإندونيسيا
«إيني» الإيطالية تكتشف كميات كبيرة من الغاز بإندونيسيا...
تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع
تركيا تستأنف ضخ النفط من كردستان العراق هذا الأسبوع...
ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً
ألمانيا ترحب بدعم الصين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً...
المزيد