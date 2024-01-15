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الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:06 مساء
الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التأثير الاقتصادي للتوترات في البحر الأحمر
الحوثيون يستعرضون صاروخا خلال أحد العروض العسكرية. (الإنترنت)
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أعرب المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الإثنين عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء المخاطر التي قد تسبّبها التوترات في البحر الأحمر على الاقتصاد، خصوصاً تأثيرها المحتمل على أسعار الطاقة.

وقال جنتيلوني خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي يُعقد الإثنين والثلاثاء في بروكسل، «نُدرك أنّنا نبدأ هذه السنة بنمو معتدل، وببعض الأخبار الجيدة بشأن سوق العمل، ولكن أيضاً بمخاوف متزايدة بشأن المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية»، بحسب «فرانس برس».

وبينما تناقش الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي الآفاق الاقتصادية للعام 2024، حذّر جنتيلوني من أنّ «ما يحدث في البحر الأحمر يبدو في الوقت الحالي، أنّه لا يحمل عواقب على أسعار الطاقة والتضخّم. لكنّنا نعتقد أنّه يجب مراقبة هذا الأمر عن كثب لأنّ هذه العواقب يمكن أن تتجسّد في الأسابيع المقبلة». 

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 
وأعلن مكتب الإحصاء الألماني «ديستاتيس» الإثنين، أنّ الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انخفض بنسبة 0.3% في العام 2023، بعد نمو بنسبة 1.8 في المئة في العام 2022. ويرى بعض الخبراء أنّ الاقتصاد الأول في أوروبا سيبقى في حالة ركود هذه السنة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب العالمي وتكلفة الطاقة.

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وتزايدت التوترات في الأسابيع الماضية في البحر الأحمر حيث يهاجم الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران، سفنا يقولون إنّها مرتبطة بإسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورداً على ذلك، نفّذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على مواقع للحوثيين الجمعة والسبت، بينما أكد المتمردون أنهم سيواصلون استهداف السفن.

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