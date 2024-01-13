الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، حيث بلغت 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي.

وارتبطت هذه الخسارة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي في الحد من التضخم المرتفع، والتى أجبرته على دفع مزيد من الأموال مقابل احتياطيات المصارف، بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها، حسب وكالة «فرانس برس».

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ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281.1 مليار دولار فوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق، بعدما حقق ربحا قدره 58.8 مليار دولار في 2022.

ولم يتمكن الاحتياطي الفدرالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة هذا العام، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا. ففي الأوقات العادية، يدفع للخزانة كل أسبوع كل أرباحه، بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن، والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.

العجز عن دفع 670 مليون دولار إلى الخزانة

وتراجع كذلك أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي، وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. في الواقع، يعمد الاحتياطي الفدرالي، بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.

ولم يتلق الاحتياطي الفدرالي سوى 163.8 مليار دولار من الفوائد في 2023، مع تدهور مردود محفظته، أي أقل بمقدار 6.2 مليار دولار من العام السابق.

ويصبح الاحتياطي الفدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، ويجرى احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.

ولم يتمكن في 2023 من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116.4 مليار دولار، أضيفت إليها 16.6 مليار من 2022، ليصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.

وقد تمكن الاحتياطي الفدرالي في 2022 من دفع 76 مليار دولار للخزانة، لأنه حقق ربحًا حتى سبتمبر.