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بنك «باركليز» البريطاني يلغي خمسة آلاف وظيفة العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 07:00 مساء
بنك «باركليز» البريطاني يلغي خمسة آلاف وظيفة العام الماضي
شعار بنك باركليز على أحد فروعه في لندن. (أ ف ب)
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أكد بنك باركليز البريطاني، الثلاثاء، أنه ألغى خمسة آلاف وظيفة في أنحاء العالم العام الماضي، ما يمثل نحو 6% من موظفيه، في إطار برنامج لخفض التكاليف.

وقال ناطق باسم «باركليز»، مؤكدًا معلومات صحفية نُشرت مساء الإثنين: «قام بنك باركليز بتسريح حوالي 5000 موظف في جميع أنحاء العالم في العام 2023 كجزء من برنامجه المصمم لتبسيط وتغيير شكل النشاط وتحسين الخدمة وتحقيق عائدات أعلى»، وفق «فرانس برس».

وتتمثل تخفيضات الوظائف في مزيج من عمليات تسريح العمال وعدم شغل مناصب شاغرة بعد تجميد التوظيف في منتصف العام الماضي، وفقًا لقناة «سكاي نيوز». 

 الغاء 2000 وظيفة في إطار حملة لتوفير مليار جنيه استرليني
وبحسب المجموعة المصرفية التي وظفت في المتوسط نحو 84 ألف شخص في 41 دولة العام 2022، فهي تعمل أيضًا على «خلق القدرة على التوظيف في الأنشطة الرئيسية».  وجاءت الأرقام الخاصة بإلغاء الوظائف أعلى من المنتظر، فقد توقعت الصحافة البريطانية في نوفمبر الغاء 2000 وظيفة في إطار حملة لتوفير مليار جنيه استرليني. 

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وكان بنك باركليز أعلن في سبتمبر نيته إلغاء نحو 450 وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، نظرًا لزيادة اعتماد عملائه على خدماته غير المادية التي لا تحتاج إلى الموظفين. 

 انخفاض حاد في الأرباح في الربع الثالث
وقال البنك في أكتوبر إنه سجل انخفاضًا حادًا في أرباحه في الربع الثالث، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة القروض وزيادة التكاليف التي لا تزال مرتفعة للغاية. 

وشدد البنك في بيان على أنه «يجري تقييمًا للإجراءات المحتملة لخفض تكاليفه الهيكلية والمساعدة في تحسين العائدات المستقبلية، مما قد يؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة في الربع الرابع من العام». 

وانخفضت أسهم باركليز في بورصة لندن بنسبة 0.26% إلى 154.42 بنس يوم الثلاثاء قبيل الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

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