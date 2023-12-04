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«تلفونيكا» الإسبانية تتجه نحو إلغاء 5100 وظيفة بحلول 2026

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 07:52 مساء
«تلفونيكا» الإسبانية تتجه نحو إلغاء 5100 وظيفة بحلول 2026
شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة «تلفونيكا». (الإنترنت)
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يتوقع أن تلغي شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة «تلفونيكا» نحو 5100 وظيفة بحلول العام 2026، أي ما يعادل حوالى ثلث الوظائف المتوافرة لديها حاليا في إسبانيا، وفق ما أفاد مصدر نقابي الاثنين.

وقال المصدر إن خفض عدد الموظفين الذي أعلن عنه خلال اجتماع بين الإدارة والنقابات سيؤثّر على كل قطاعات أعمال الشركة المثقلة بالديون في إسبانيا، بحسب «فرانس برس».

توظّف أكبر شركة اتصالات في إسبانيا نحو 16500 شخص في البلاد بينما يتجاوز حجم القوة العاملة فيها على مستوى العالم 100 ألف شخص. وهي حاضرة في 12 دولة بينها البرازيل وبريطانيا وألمانيا.

 «تعديل» على صعيد العاملين في «تلفونيكا» 
وأكدت «تلفونيكا» وجود «تعديل» على صعيد العاملين فيها لكنها رفضت الإفصاح عن عدد الوظائف التي تنوي إلغاءها. وأعلنت عدة شركات اتصالات أوروبية بينها «بي تي» و«فودافون» خفض عدد الموظفين هذا العام فيما تحاول التعامل مع ازدياد المنافسة في سوق منخفض الكلفة بشكل متزايد.

 

وعلى غرار معظم الشركات الأوروبية الأخرى للاتصالات، تواجه «تلفونيكا» صعوبات جراء الديون الكبيرة التي أثارت مخاوف المستثمرين حيال ملاءتها المالية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.

بيع الأصول في مسعى لخفض الديون
وفي مسعى لخفض ديونها، باعت الشركة أصولا في السنوات الأخيرة بما في ذلك محفظة أبراجها في أوروبا وأميركا اللاتينية إلى «أميريكن تاور» في الولايات المتحدة والمتخصصة في البنى التحتية لقاء 7.7 مليارات يورو (8.4 مليارات دولار) عام 2021.

ساهمت المخاوف المرتبطة بديون «تلفونيكا» في تراجع سعر أسهمها من حوالى 23 يورو في 2007 إلى أكثر بقليل من 4 يورو حاليا. سجّلت الشركة صافي أرباح بلغ ملياري يورو العام الماضي.

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