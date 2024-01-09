  • Alwasat News
Atwasat

تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 06:54 مساء
تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر
حاويات قادمة من تايبيه في أثناء تفريغها بميناء في كاليفورنيا (أ ف ب)
alwasat radio

تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر، في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء، وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وعلى الرغم من توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، فإنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر الذي تمت مراجعته، وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا أن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة، التي تنعكس على الطلب، على الواردات. في تلك الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا على خلفية تشديد السياسات النقدية.

تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار 
وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار. بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر، بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.

-  تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو وسط انخفاض الواردات
-  العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى حد منذ العام 2020

وقال خبير الاقتصاد الأميركي، ماثيو مارتن، من «أكسفورد إيكونوميكس»: «تقرير التجارة لنوفمبر يؤشر على تباطؤ حاد في الصادرات والواردات، بينما يرجّح أن يكون صافي التجارة محايدا إلى حد كبير بالنسبة لبيانات نمو إجمالي الناتج الداخلي للفصل الرابع».

تباطؤ إنفاق المستهلكين
وأضاف أنه يتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين في الفصول المقبلة. لكن يفترض أن يبقى قويا بما يكفي لـ«منع تراجع الواردات فترات مطوّلة». ولفت إلى أن أداء الصادرات كان «جيدا نسبيا» على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي.

ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بـ3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي. كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.

وذكر التقرير أن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة

كاريكاتير حليم - استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

«التعليم الفلسطينية»: استشهاد 4296 طالبا وإصابة 8059 آخرين جراء قصف 384 مدرسة ...
الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين

الليمون وفيتامين (E) لتنشيط الكولاجين
هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة بن قدارة

«نوفا»: محتجون يهددون بوقف تدفق الغاز من مجمع مليتة إلى إيطاليا للمطالبة بإقالة ...
«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات

«جون أفريك»: النفط الليبي تحت رحمة ثلاثة تهديدات
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة

نقل جثامين مقبرة مرتوبة إلى مشرحة مستشفى الفتائح في درنة
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا.. ميزانية الأسر المعيشية لم تعد إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»
بريطانيا.. ميزانية الأسر المعيشية لم تعد إلى مستويات ما قبل ...
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»
هبوط سهم «بوينغ» مع استمرار التحقيق في حادث «آلاسكا ايرلاينز»
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
الحكومة الكوبية تزيد أسعار الوقود بأكثر من 500%
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء ...
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟
هل فقدت «أوبك بلس» قدرتها على ضبط إيقاع أسعار النفط؟...
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»
أنغولا تنسحب من منظمة «أوبك»...
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
المزيد
بنك «باركليز» البريطاني يلغي خمسة آلاف وظيفة العام الماضي
بنك «باركليز» البريطاني يلغي خمسة آلاف وظيفة العام الماضي...
تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر
تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر...
بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 طائرة «إيرباص»
بينها 18 للرحلات البعيدة.. «إيفا إير» التايوانية تطلب 33 ......
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح
الصين تعلن إطلاقها قمرا صناعيا بنجاح...
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء......
المزيد