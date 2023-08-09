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تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو وسط انخفاض الواردات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 أغسطس 2023, 07:22 صباحا
تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو وسط انخفاض الواردات
حاويات في مرفأ أوكلاند الأميركي، 7 يونيو 2023، (ا ف ب)
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تقلص العجز التجاري الأميركي في يونيو الماضي على وقع تراجع الواردات مقارنة بالصادرات، وفقا لبيانات حكومية نشرت الثلاثاء.

وبلغ إجمالي العجز التجاري 65.5 مليار دولار في يونيو أي بتراجع عن الرقم المعدل المعلن في مايو والبالغ 68.3 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة نقلتها وكالة «فرانس برس».

وجاء ذلك وسط تراجع الصادرات 0.3 مليار دولار مسجلة 247.5 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات 3.1 مليار دولار مسجلة 313.0 مليار دولار، وتراجع استيراد سلع من أجهزة كمبيوتر إلى معدات صناعية، وفق بيانات وزارة التجارة.

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