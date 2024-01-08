«كونغرس» يتفق على مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن «كونغرس» الأميركي الأحد اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، وقد جرى فيه تحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار.

وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، الذى أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديمقراطيان في الـ«كونغرس» بعد أسابيع من المفاوضات، كخطوة لتجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية، حسب وكالة «فرانس برس».

- بايدن يدعو الكونغرس إلى اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية

- زيلينسكي يلغي خطابا مقررًا توجيهه للكونغرس الأميركي بصورة مفاجئة

وقال بايدن في بيان إن «الاتفاق يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة».

لكن الوقت ينفد بالنسبة إلى الحزبين في كونغرس للاتفاق على تفاصيل عمليات الإنفاق وتبني نص قبل الموعد النهائي في 19 يناير وهو تاريخ ستجد فيه بعض الوكالات الفدرالية نفسها من دون تمويل.

الاتفاق يرفض التخفيضات بحق الكادحين

وسيشمل الاتفاق 886.3 مليار دولار للإنفاق الدفاعي (بنتاغون).

وفي بيان مشترك، قال زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إنّه «من خلال ضمان مبلغ 772,7 مليار دولار للتمويل التقديري غير الدفاعي يمكننا حماية الأولويات الوطنية الضرورية مثل إعانات قدامى المحاربين والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية من التخفيضات الصارمة التي يريدها المتطرفون اليمينيون».

وأضافا أن «الاتفاق يمهد الطريق أمام الكونغرس للتحرك في الأسابيع المقبلة للحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأميركي وتجنب إغلاق حكومي».

وقال بايدن في بيانه إن«الاتفاق يرفض التخفيضات العميقة في البرامج التي تعتمد عليها العائلات الكادحة، ويوفر طريقا لتمرير مشاريع قوانين تمويلية لمدة عام كامل تُلبي احتياجات الشعب الأميركي وتكون خالية من أي سياسات متطرفة».

لكن الاتفاق يُرجَّح أن يُثير غضب الجناح اليميني المتطرف في حزب جونسون في مجلس النواب، بعد أن ضغط عدد كبير من المنتمين إلى هذا الجناح من أجل «شدّ الحزام» على مستوى الميزانية.