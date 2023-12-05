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زيلينسكي يلغي خطابا مقررًا توجيهه للكونغرس الأميركي بصورة مفاجئة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 05 ديسمبر 2023, 10:37 مساء
زيلينسكي يلغي خطابا مقررًا توجيهه للكونغرس الأميركي بصورة مفاجئة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بصورة مفاجئة مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي كان يُفترض أن يحض خلالها على مواصلة الدعم العسكري لبلاده في مواجهة الغزو الروسي، بحسب زعيم الديمقراطيين في المجلس.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس تشاك شومر للصحفيين «لا يمكن لزيلينسكي المشاركة في الإيجاز معنا، طرأ أمر ما في اللحظة الأخيرة»، بحسب «فرانس برس».

وقف المساعدات الأميركية لكييف
وأمس الإثنين، اعتبر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، أن وقف المساعدات الأميركية لكييف سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بالانتصار» في حرب أوكرانيا.

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وقال ساليفان لصحفيين في البيت الأبيض: «على الكونغرس أن يقرر ما إذا كان سيواصل دعمه للقتال من أجل الحرية في أوكرانيا (...) أم أنه سيتجاهل الدروس التي تعلمناها من التاريخ ويترك بوتين ينتصر».

الكونغرس يؤخر الموافقة على دعم أوكرانيا
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في أكتوبر الموافقة على حزمة تمويل للأمن القومي قدرها 106 مليارات دولار تتضمن دعمًا لأوكرانيا وللحرب الإسرائيلية على حماس.

لكن الكونغرس بقي شهورًا يعاني من الشلل بسبب الخلافات الداخلية بين الجمهوريين، فيما يعارض النواب اليمينيون المتشددون خصوصًا أي مساعدات إضافية لكييف في ظل تواصل الحرب.

وتولى الجمهوري مايك جونسون، وهو حليف للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لا يُعرف عنه الكثير، رئاسة مجلس النواب في أكتوبر بعدما أطاح انقلاب يميني بسلفه كيفن ماكارثي.

الوقت ينفد سريعا لدعم معركة أوكرانيا 
وحذَّرت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ الكونغرس الإثنين من أن الفشل في الاتفاق على تمويل جديد لأوكرانيا بحلول نهاية العام «سيشلّ» كييف ميدانيًا في معركتها ضد القوات الروسية.

وأفادت يانغ في رسالة إلى رئيس مجلس النواب بأن الوقت ينفد سريعًا لدعم معركة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. وكتبت «لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية العام ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا». وأضافت أن «قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة»، وفق «فرانس برس».

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