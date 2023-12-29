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بايدن يدعو الكونغرس إلى اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 07:30 مساء
بايدن يدعو الكونغرس إلى اتخاذ خطوات طارئة لدعم أوكرانيا بعد الضربات الروسية
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس إلى اتخاذ خطوات «طارئة»، لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معتبرا أن الهجوم الصاروخي الذي شنّته روسيا صباح الجمعة يؤشر إلى رغبتها في محو أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة: «ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة السنة المقبلة لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها»، داعيا الكونغرس إلى التحرك من دون أي تأخير إضافي، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ضربات روسية غير مسبوقة على أوكرانيا
وأطلقت روسيا عددا غير مسبوق من الصواريخ في يوم واحد على أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 بجروح، وفق كييف التي أكدت أن اليوم شهد أكبر هجوم صاروخي بشكل عام.

وأوضح الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات أن الحصيلة تستثني الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات «مستمرة وبلا انقطاع».

لندن ترسل مئات الصواريخ لأوكرانيا
بعد ذلك، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن بلاده سترسل مئات الصواريخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.

وقال شابس على منصة «إكس» إن «المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها بوتين.. يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي».
 

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