توقعات باضطرابات كبيرة في حركة مترو لندن بسبب إضراب

القاهرة - بوابة الوسط

يُتوقَّع أن تتأثر حركة قطارات الأنفاق في لندن بشكل كبير أو تتوقف بشكل تام، اعتبارًا من الأحد وصولًا إلى الخميس، بسبب إضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

ومن المتوقع أن تتوقف حركة قطارات الأنفاق في وقت أبكر من المعتاد بدءًا من مساء الأحد، في حين أوصت هيئة «تي اف ال» المسؤولة عن شبكة النقل في العاصمة البريطانية، المسافرين بإنهاء رحلاتهم قبل الساعة 17.30 بالتوقيتين المحلي وغرينتش، بحسب «فرانس برس».

«اضطرابات حادة» تطال الرحلات

وتشير التوقعات إلى أن «اضطرابات حادة» ستطال الرحلات من الإثنين إلى الخميس مع تراجع كبير في عدد القطارات المسيرة أو توقفها التام، بينما يُرتقب أن يعود الوضع إلى طبيعته ظهر الجمعة. واتخذت نقابة «آر ام تي» (النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد والملاحة البحرية والنقل) قرارًا بالإضراب للمطالبة بزيادة الأجور.

- إضراب في مطار جنيف

- انتهاء إضراب «يوروتانل» وإعادة فتح نفق المانش

وقال ناطق باسم النقابة، في بيان، «لم تستطع تي اف ال تجنُّب هذا الإضراب بسبب عدم اقتراح عرض مقبول لموظفي مترو لندن»، موضحًا أن قرار الإضراب «لم يتخذ بخفة».

ولفتت النقابة إلى أن نحو 10 آلاف من أعضائها يشاركون في الإضراب الذي بدأ الجمعة لفئات معينة من الموظفين. وفي ظل أزمة غلاء معيشة حادة، واجهت المملكة المتحدة خلال الأشهر الأخيرة إضرابات كثيرة في عدد كبير من القطاعات أبرزها في المجال الصحي.