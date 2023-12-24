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إضراب في مطار جنيف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 10:18 صباحا
إضراب في مطار جنيف
مطار جنيف في الثاني من أكتوبر 2023. (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلن الكثير من موظفي الخدمات الأرضية في مطار جنيف إضرابهم عن العمل اليوم الأحد، وفق ما أفادت نقابتهم بسبب نزاع مع شركة اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) التي توظفهم، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى إبطاء حركة السفر خلال موسم العطلات.

وبدأ موظفو «دناتا»، الذين يتولون نحو ربع حركة المرور عبر مطار كوانتران الدولي في جنيف، إضرابهم الرابعة صباحا (الثالثة بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، حسب وكالة «فرانس برس».

ومن شأن توقف العمل إبطاء حركة السفر التي تصل إلى ذروتها خلال عيد الميلاد، حيث من المتوقع أن يسافر نحو 60 ألف شخص عبر المطار الأحد.

تقييم مدة الإضراب
ويتولى موظفو «دناتا» خدمات أرضية مختلفة مثل إصدار التذاكر ومناولة الأمتعة لعدد من شركات الطيران الدولية، من بينها «بريتيش إيروايز» و«إير فرانس» و«كيه إل إم». وقالت النقابة، التي هددت بهذا التحرك منذ مطلع الأسبوع، إن مدة الإضراب سيجرى تقييمها «ساعة بساعة»، وفقا لموقع «20 مينوت» الإخباري على الإنترنت.

ويطالب العمال «دناتا» الإماراتية لخدمات المطارات بزيادة رواتبهم 5%. كذلك يطالبون بأن تقدم أجرا إضافيا لبعض الوظائف التي تتطلب جهدا بدنيا، وهو ما رفضته «دناتا» وفق ممثل النقابة، جمشيد بورانبير، للموقع.

وعرضت «دناتا» زيادة الرواتب 3%. كما وافقت أيضا على التخلي عن خطة مثيرة للجدل لخفض الإسهامات في صناديق التقاعد للموظفين. لكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء العمال. وقال ممثل «دناتا»، ألكسندر كونيغ، للموقع إن الشركة لا تزال «مصممة على التوصل إلى اتفاق»، مضيفا أنها ستعتبر أي توقف عن العمل «غير قانوني». وأفاد الموقع الإخباري بأن النقابة استنكرت في الوقت نفسه «الضغوط» التي تمارسها الشركة، زاعمة أنها هددت بفصل الموظفين الذين يضربون عن العمل.

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