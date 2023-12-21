انتهاء إضراب «يوروتانل» وإعادة فتح نفق المانش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نقابات شركة «يوروتانل»، اليوم الخميس، انتهاء الإضراب المفاجئ الذي بدأ ظهرا وإعادة فتح نفق المانش هذا المساء بعد اتفاق مع إدارتها.

وأعلن فرانك هرنت مندوب نقابة «اف او» الذي تلا بيانا أمام المقر في كوكيل شمال البلاد أن «التحرك بسبب الأزمة الاجتماعية في يوروتانل يقترب من نهايته ، سيجري استئناف نشاط نفق المانش هذا المساء» ، بحسب وكالة «فرانس برس».

الاستئناف التدريجي لحركة قطارات

وأكدت إدارة غيتلينك، الشركة الأم لـ«يوروتانل»، أن الاتفاق «يسمح بالاستئناف التدريجي لحركة قطارات يوروستار اعتبارًا من مساء اليوم الخميس وغدًا الجمعة».

وقال «إذا استأنف موظفو الشركة عملهم فذلك لأن المفاوضات التي أجريناها خلال النهار مع الإدارة العامة أتت بنتائج ترضينا» دون أن يذكر تفاصيل.

مضاعفة المكافأة البالغة 1000 يورو

بدأ موظفو شركة يوروتانل الفرنسية إضرابا، ظهر الخميس، مما أدى إلى إغلاق النفق وانقطاع الخدمة بشكل كامل. وتحدث الاتحاد النقابي في بيان عن التدهور الرهيب للمناخ الاجتماعي. وبحسب الإدارة طالبت النقابات بمضاعفة المكافأة البالغة 1000 يورو التي وعدت بها ثلاث مرات.

وأضاف «ندرك جيدًا أننا تسببنا ببعض الاضطرابات. وسنلتقي زبائننا خلال الساعات القليلة القادمة. وسنبذل قصارى جهدنا لاستقبالهم في أفضل الظروف».

وتوقفت جميع قطارات «يوروستار» التي تستخدم النفق وكذلك الشاحنات التي تنقل السيارات والشاحنات حتى إشعار آخر، بينما بدأت أولى رحلات المغادرة بمناسبة أعياد نهاية العام.