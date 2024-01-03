الصينية «بي واي دي» تطيح بالأميركية «تسلا» في سوق السيارات الكهربائية نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات أنها سلمت 526 ألفاً و409 سيارات كهربائية بين أكتوبر وديسمبر 2023، وبذلك تكون قد تفوقت على منافستها الأميركية «تسلا» وسط توقعات بحفاظها على مركز الصدارة بفضل دعم قوي من السلطات الصينية.

وحققت «تسلا» مبيعات 484 ألفاً و507 سيارات كهربائية في الربع الأخير من 2023، حسب ما أعلنته الثلاثاء بما يضعها لأول مرة في المركز الثاني خلف «بي واي دي» حسب وكالة «فرانس برس».

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وتُعد «بي واي دي» (بيلد يور دريمز) أي (ابنِ أحلامك)، من أبرز العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين. وتوقفت المجموعة عن إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق العام 2022 للتركيز على الطرازات الهجينة والكهربائية.

ولم تعلّق «تسلا» على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول هذا الموضوع، بينما سلمت «بي واي دي» 526 ألفاً و409 سيارات كهربائية بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفق حسابات أجرتها وكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى بيانات نشرتها المجموعة الصينية.

منافسة أقوى من جانب الصين

في المقابل، احتفظت المجموعة الأميركية بمركز الصدارة على صعيد العام بأكمله، مع تسليمها 1,81 مليون مركبة حول العالم (بارتفاع نسبته 38% خلال عام واحد)، فيما سلمت شركة «بي واي دي» 1,57 مليون مركبة (بارتفاع نسبته 73%).

وقال مدير «غلوبال داتا» نيل سوندرز لوكالة «فرانس برس» «تتمتع شركة (بي واي دي) بميزة هيكلية تتمثل في أن جزءا كبيرا من توسعها يستفيد من الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية».

وأشار إلى أن «هذا يساعد على تعزيز الطلب المحلي الذي بدوره يعزز مكانة «بي واي دي» في سوق التصدير.

ووفقا له، فإن «تسلا» تظل لاعبا رئيسيا في سوق السيارات الكهربائية، لكن المجموعة ستواجه منافسة أكبر بكثير من الصين هذا العام.

وخلال عرض نتائج الربع الثالث في 18 أكتوبر أشارت «تسلا» إلى أنها تريد زيادة الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وبدأت المجموعة نهاية نوفمبر وبعد طول انتظار تسليم مركبات «سايبرتراك»، وهي شاحنات صغيرة كهربائية ذات هيكل استشرافي تم الكشف عنها في نوفمبر 2019.