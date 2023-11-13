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الولايات المتحدة وإندونيسيا تناقشان اتفاقا محتملا بشأن معادن السيارات الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 13 نوفمبر 2023, 11:31 صباحا
الولايات المتحدة وإندونيسيا تناقشان اتفاقا محتملا بشأن معادن السيارات الكهربائية
مصنع للسيارات الكهربائية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تناقش الولايات المتحدة وإندونيسيا التوصل إلى شراكة محتملة في مجال صناعة المعادن المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية بهدف تعزيز تجارة النيكل المعدني المستخدم في تصنيع بطاريات السيارات.

ونقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مصادر مطلعة على المباحثات أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو سيناقش خلال زيارة يجريها إلى البيت الأبيض الخطوات المقبلة التي تدفع البلدين صوب مفاوضات مباشرة بشأن شراكة في صناعة المعادن.

وذكرت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا تزال قلقة بشأن المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في إندونيسيا، وتفحص كيفية التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد، مضيفة أن الإدارة الأميركية تخطط كذلك لعقد مشاورات إضافية مع واضعي السياسيات والمجموعات العمالية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال أحد المصادر: «هناك كثير من العمل يتعين الانتهاء منه قبل الإعلان رسميا عن مفاوضات بشأن شراكة في مجال التعادين الحيوية». ولم يرد البيت الأبيض على طلبات «رويترز» للتعليق.

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إندونيسيا صاحبة أكبر احتياطي نيكل في العالم
وتعد إندونيسيا صاحبة أكبر احتياطي من خام معدن النيكل في العالم. وطلبت من الولايات المتحدة، سبتمبر الماضي، البدء في مباحثات بشأن اتفاق تجارة للمعادن الحيوية.

تجرى معالجة معظم النيكل في إندونيسيا وتحويله إلى معدن خام، لكن الحكومة حريصة على تطوير سلسلة توريد للسيارات الكهربائية لاستخدام الاحتياطات الهائلة من النيكل والتي يمكن معالجتها وتحويلها إلى مواد للبطاريات.

وأوضح أحد المصادر، الذي قدم مشورة مباشرة للبيت الأبيض في هذا الشأن، أن المباحثات التي تشمل الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي وكذلك البيت الأبيض تركز على التأكد من إنتاج أي إمدادات محتملة من النيكل بأقل تأثير ممكن على البيئة.

وقال: «الزخم العام واعد، لكننا لا نريد التقليل من حقيقة أن هناك قدرا لا بأس به من العمل الذي يتعين القيام به هنا».

وتعد إمدادات النيكل في إندونيسيا هي الأكبر في العالم، وتتحمل صناعة تعدين النيكل جزءا كبيرا من مسؤولية التسبب في إزالة الغابات بشكل كبير وتلوث المياه.

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