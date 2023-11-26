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«نيسان» تستثمر 2.5 مليار دولار إضافية لصناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 26 نوفمبر 2023, 01:27 مساء
«نيسان» تستثمر 2.5 مليار دولار إضافية لصناعة السيارات الكهربائية في بريطانيا
شعار شركة «نيسان» اليابانية لصنع السيارات. (أرشيفية: الإنترنت)
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تعتزم شركة «نيسان» اليابانية لصنع السيارات ضخ استثمارات جديدة بـ2.5 مليار دولار في بريطانيا، لتصنيع نسخ كهربائية من أشهر سياراتها ذات المحرك الذي يعمل بالوقود، وهي «قاشقاي» و«جوك».

ومن المقرر أن تستثمر «نيسان» 1.4 مليار دولار في إنشاء مصنع ببريطانيا مخصص لتصنيع السيارات الكهربائية، في الوقت الذي تسعى فيه لندن إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، حسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

كما أعلنت الشركة أن تصنيع نسخ كهربائية بالكامل من «قاشقاي» و«جوك» سيتطلب استثمارات إجمالية بـ2.5 مليار دولار، لإنشاء ثلاثة مصانع في بريطانيا، أحدها لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن يحظى المشروع بدعم الحكومة البريطانية الساعية لتعزيز اقتصادها، ومشاركتها في سباق السيارات الكهربائية.

وتصنع «نيسان» بالفعل سيارة «ليف» الكهربائية في مصنع بمدينة ساندرلاند البريطانية منذ سنوات. وفي العام 2021، أعلنت الشركة استثمارا بـ1.4 مليار دولار من أجل بناء محطة بطاريات ثانية، بطاقة 9 غيغاواط في الساعة، بالمشاركة مع شركة «إنفجن» الصينية.

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«بريكست» يؤثر على ضخ الاستثمارات
يأتي إعلان «نيسان» قبل أيام قليلة فقط من قمة الاستثمار العالمي التي يعقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك، حيث سيحاول إثارة اهتمام الشركات الأجنبية بعد خفوت الاهتمام العالمي بضخ استثمارات في المملكة منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في العام 2016.

وقال سوناك في بيان: «تحويل المملكة المتحدة إلى المكان الأفضل لممارسة الأعمال التجارية هو في قلب خطتنا الاقتصادية»

ومن المقرر أن يلتقي سوناك الرئيس التنفيذي لشركة «نيسان»، ماكوتو أوشيدا، في القمة الأسبوع المقبل.

توفير آلاف الوظائف في بريطانيا
ومن المقرر أن توفر الاستثمارات الجديدة لـ«نيسان» سبعة آلاف وظيفة جديدة في مدينة ساندرلاند، و30 ألف وظيفة أخرى في سلاسل التوريد.

وتعد بريطانيا مركزًا رئيسيًا بالنسبة إلى «نيسان»، حيث كان استثمارها في البطاريات بالعام 2021 بمثابة إظهار للثقة في الوقت الذي تجنب فيه مستثمرون أجانب آخرون بريطانيا، على خلفية حالة من انعدام اليقين بشأن العلاقات التجارية خلّفها خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

لكن سوناك، الذي أصبح رئيسًا للوزراء قبل عام، حقق بعض النجاح في تغيير ذلك.

كما تأتي صفقة «نيسان» بعد أشهر قليلة من إعلان شركة «تاتا موتورز» الهندية استثمار 5 مليارات دولار في مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية ببريطانيا، لتزويد مصانع «جاكوار» و«لاند روفر» التابعة لها.

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