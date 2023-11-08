  • Alwasat News
Atwasat

«نيسان» و«رينو» تطلقان تحالفهما الجديد بعد ضوء أخضر من السلطات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 نوفمبر 2023, 06:14 مساء
«نيسان» و«رينو» تطلقان تحالفهما الجديد بعد ضوء أخضر من السلطات
شعارا رينو ونيسان. (الإنترنت)
alwasat radio

أطلق مصنّع السيارات الفرنسي رينو وشريكه الياباني نيسان رسميا تحالفهما الجديد الأربعاء عقب موافقة الجهات الناظمة على إعادة هيكلة شراكتهما.

وكانت الشركتان قد أعلنتا في فبراير الاتفاق على إعادة هيكلة شراكتهما العائدة لربع قرن، والتي شهدت توترات في السنوات الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

وفي إطار الاتفاقية الجديدة خفضت مجموعة «رينو» رأس مالها في شركة نيسان من 43.7% إلى 15%، على غرار حصة «نيسان» في نظيرتها الفرنسية. ووافقت «نيسان» على الاستثمار في مشروع سيارة رينو الكهربائية الجديدة أمبير.

رينو تنقذ نيسان من الإفلاس
وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه «بعد الحصول على الموافقة المطلوبة من الجهات الناظمة تدخل اتفاقية التحالف الجديد بين مجموعة رينو ونيسان، حيز التنفيذ اليوم».

-  «نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد
-  مذكرة توقيف ثانية ضد كارلوس غصن من القضاء الفرنسي
-  اتفاق بين «رينو» و«نيسان» على إعادة هيكلة تحالفهما

وتأسس التحالف في 1999 عندما أنقذت رينو نيسان من الإفلاس. وانضمت ميتسوبيشي موتورز في 2016 عندما استحوذت نيسان على 34% من حصص منافستها اليابانية المتعثرة.

اهتز از التحالف مرة أخرى عام 2018
ويعود التوتر إلى عام 2015 عندما زادت الدولة حصتها في رينو. وخُفضت الحصة فيما بعد وتم التوصل لاتفاق لتحديد سقف لقدرة الحكومة على التدخل في شؤون التحالف.

واهتز التحالف مرة أخرى عام 2018 مع اعتقال رئيس نيسان كارلوس غصن، الذي قال إن الاتهامات الموجهة ضده تهدف إلى منعه من التقريب بين صانعَي السيارات الياباني والفرنسي.

وقال الرئيس التنفيذي لرينو لوكا دي ميو في بيان الأربعاء إن الشركتين «تدخلان الآن بشكل فعال هذه الحقبة الجديدة من التحالف بنهج براغماتي وموجه نحو الأعمال». من جهته قال الرئيس التنفيذي لنيسان ماكوتو أوشيدا إن «بناء على هذه المساواة، ستستمر نيسان في تسخير كفاءاتنا الأساسية وستكون أكثر مرونة لاستكشاف المزيد من فرص النمو التي تدعم استراتيجية أعمالنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام

«الرجل العنكبوت الفرنسي» يتسلق برجاً قرب باريس من أجل السلام
مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء

مواجهة وحيدة في الدوري الليبي تجمع الاتحاد المصراتي والأولمبي.. الأربعاء
الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد

الشاعر الليبي إبراهيم المسماري «في انتظار القافلة».. ديوان شعر جديد
ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان

ضبط صيدلية في بنغازي تبيع دواء يصرف بالمجان لمرضى السرطان
صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي

صولة يستعيد ذكريات ليبيا في نهائي أمم أفريقيا 82 مع العيساوي ورمزي
شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟

شاهد.. كيف تلقى طبيب فلسطيني نبأ استشهاد أفراد أسرته في غزة؟
بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية

بريطانيا تحظر «غاز الضحك» للاستخدامات الترفيهية
بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف

بيع ماسة نادرة بنحو 44 مليون دولار في مزاد بجنيف
«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة

«الهلال» يخطف هدف الفوز من «الأنوار» في الثواني الأخيرة
«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل

«الصحة الفلسطينية»: 10 آلاف و468 شهيدا و27 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي ...
كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في الدوري

كرواع ينتصر للأهلي طرابلس على السويحلي.. وتعادل صعب للاتحاد أمام أساريا في ...
«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب

«نيويورك تايمز» تتحدث عن خطط إسرائيلية لوضع غزة بعد الحرب
مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»

مذكرة داخلية تكشف انقسام الإدارة الأميركية بسبب دعمها غير المحدود لـ«إسرائيل»
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» تقتل طفلا فلسطينيا كل 10 دقائق في غزة
روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة

روسيا: التصريح الإسرائيلي بشأن الأسلحة النووية يثير العديد من الأسئلة
«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي

«ميتا» تمنع المعلنين السياسيين من استخدام أدواتها للذكاء الصناعي
سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس

سجن مسؤولين بمصرف الجمهورية في تاجوراء بتهمة الاختلاس
مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

مقتل مساعد قائد الجيش الأوكراني في انفجار هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أرامكو» السعودية تعلن انخفاض أرباحها 23% في الربع الثالث من 2023
«أرامكو» السعودية تعلن انخفاض أرباحها 23% في الربع الثالث من 2023
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5,4%
الصين أقرضت أكثر من تريليون دولار في إطار «مبادرة الحزام والطريق»
الصين أقرضت أكثر من تريليون دولار في إطار «مبادرة الحزام والطريق»
ارتفاع واردات الصين من النفط في أكتوبر 13.5% مدفوعة بزيادة النشاط محليا
ارتفاع واردات الصين من النفط في أكتوبر 13.5% مدفوعة بزيادة النشاط...
بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25% وسط رفض نقابي
بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25% ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفدرالي ......
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية
أسعار النفط ترتفع بعد تثبيت الفائدة الأميركية...
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»
انخفاض مستمر في إيرادات «آبل» رغم انتعاش مبيعات «آي فون»...
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما
الأمم المتحدة: قطاع غزة فقد الحق في التنمية منذ 16 عاما...
«موديز» تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل»
«موديز» تدرس تخفيض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل»...
المزيد
«نيسان» و«رينو» تطلقان تحالفهما الجديد بعد ضوء أخضر من السلطات
«نيسان» و«رينو» تطلقان تحالفهما الجديد بعد ضوء أخضر من ......
عطل كبير في خدمات شركة اتصالات كبرى بأستراليا
عطل كبير في خدمات شركة اتصالات كبرى بأستراليا...
الأمم المتحدة تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لمساعدة البلدان الفقيرة
الأمم المتحدة تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لمساعدة ......
بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج 56.25% وسط رفض نقابي
بنغلاديش ترفع الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج ......
ارتفاع واردات الصين من النفط في أكتوبر 13.5% مدفوعة بزيادة النشاط محليا
ارتفاع واردات الصين من النفط في أكتوبر 13.5% مدفوعة بزيادة ......
المزيد