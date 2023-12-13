بايدن يشيد بالاتفاق التاريخي لـ«كوب 28» للحد من الاحترار العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال قمة «كوب 28» في دبي الأربعاء باعتباره «خطوة تاريخية» باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري. وقال بايدن: «ما زال أمامنا الكثير من العمل لبلوغ الأهداف من أجل الحد من الاحترار العالمي، لكن نتيجة اليوم تقرّبنا من تحقيق ذلك بخطوة كبيرة».

روسيا تدعو لتجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل فوضوي

في المقابل، دعت روسيا دول العالم، اليوم الأربعاء، إلى تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل «فوضوي»، لكنها رحّبت في الوقت نفسه بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال قمة «كوب 28» في دبي بشأن التخلي التدريجي عنه. وقال أحد أعضاء الوفد الروسي، رسلان إدلغرييف، نقلا عن وكالة «تاس» الروسية الإخبارية: «شددنا في كل فرصة على عواقب التخلي الفوضوي عن مصادر الوقود الأحفوري من دون دعم العلم».

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من جهته، رحب رئيس الوفد السعودي بالمؤتمر، البراء توفيق، باتفاق دبي، و«نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة». وشدد متحدثا باسم المجموعة العربية على أهمية «تعزيز قدرات التكيف والحد من التأثر بالتغير المناخي في نطاق هدف 1.5 درجة»، لكنه قال إن هذا التكيف مشروط بأن توفر الدول المتقدمة «الدعم المادي والتقني» للدول النامية، لتحقيق أهداف «التنمية المستدامة ومحاربة الفقر».

وتبنت دول العالم، الأربعاء، بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى «التحوّل» باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، بما يشمل الفحم والنفط والغاز التي تعد مسؤولة عن الاحترار العالمي. وأقرت النص المنبثق من مفاوضات مطولة، وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» المنعقد في دبي، بالتوافق ومن دون أي اعتراض نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

وتبنى المندوبون الاتفاق الذي أعدّته الإمارات، وقوبل ذلك بتصفيق حار من الحاضرين عند افتتاح الجلسة العامة. وقال رئيس المؤتمر وشركة «أدنوك»، الإماراتي سلطان الجابر، إنه قرار «تاريخي لتسريع العمل المناخي. لدينا للمرة الأولى صيغة حول الطاقات الأحفورية في الاتفاق النهائي».

وتابع رئيس شركة النفط الإماراتية العملاقة: «يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي، والإمارات العربية المتّحدة، بلدي، فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق».

نقترب من بداية نهاية الوقود الأحفوري

وأضاف المفوض الأوروبي للمناخ ووبكي هويكسترا قبل الجلسة: «للمرة الأولى منذ 30 عاماً، يمكننا أن نقترب الآن من بداية نهاية الوقود الأحفوري. إننا نتخذ خطوة مهمة.. مهمة جدا، لنبقي الاحترار عند 1.5 درجة مئوية».

يأتى ذلك في الوقت الذى اعتبر فيه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن عصر الوقود الأحفوري «يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، مؤكدا في بيان أنه ليس بوسع جميع الدول أن تستغني عن الوقود الأحفوري بالسرعة نفسها.