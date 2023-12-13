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كيري: اتفاق دبي «يدعو إلى التفاؤل» في عالم يعاني نزاعات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 10:42 صباحا
كيري: اتفاق دبي «يدعو إلى التفاؤل» في عالم يعاني نزاعات
المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري اليوم الأربعاء. (أرشيفية: الإنترنت)
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أشاد المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري، اليوم الأربعاء، باتفاقية دبي للمناخ ووصفها بأنها بادرة أمل للتعاون العالمي في عالم تمزقه الحروب. 

وقال كيري: «أعتبر أن الجميع هنا يجب أن يكونوا سعداء لأنه في عالم يشهد حربًا في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى التي يواجهها كوكب متخبط ... هناك سبب للتفاؤل وسبب للامتنان وسبب لتوجيه تهنئة كبيرة لكل الحاضرين هنا».

اتفاق «كوب 28»
وتدعو الاتفاقية الجديدة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ المنعقد في دبي الدول إلى «التحول بعيدًا عن استخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري لتمكين العالم من تحقيق الحياد الكربوني في العام 2050»، وفقًا لأحدث حل وسط ستسعى الإمارات لأن يجرى إقراره بالتوافق الأربعاء.

والنص الذي أصبح أول قرار يصدر عن مؤتمر الأطراف يتطرق لمصير جميع أنواع الوقود الأحفوري بما يشمل النفط والغاز والفحم لا يُدرج عبارة «الاستغناء» عن هذا الوقود التي طالبت بها الدول الأكثر طموحاً ورفضتها الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية. وتدعو المسودة إلى تسريع التحول في الطاقة اعتباراً من العقد الحالي «الحاسم».

غوتيريس: عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي
وقال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) سلطان الجابر اليوم الأربعاء «علينا أن نفخر بإنجازنا التاريخي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فخورة بدورها في المساعدة على دفع الأمور إلى الأمام».

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان، إن «عصر الوقود الأحفوري يجب أن ينتهي، ويجب أن ينتهي من خلال تحقيق العدالة والإنصاف»، وفق وكالة «فرانس برس».

رد فعل تحالف الدول الجزرية على اتفاق المناخ
اعتبر تحالف الدول الجزرية الصغيرة وهو في طليعة المطالبين باتخاذ إجراءات قوية للتخلي عن الوقود الأحفوري، أن المسودة الجديدة للاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، تمثل «تحسنًا» في بعض النقاط.

وقال التحالف في بيان إن النص الذي اقترحته الرئاسة الإماراتية للمؤتمر، يشكل «خطوة إلى الأمام» لكنه «لا يوفر التوازن اللازم لتعزيز التحرك العالمي لتصحيح المسار بشأن تغير المناخ».

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