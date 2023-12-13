اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط

سجّل الاقتصاد البريطاني انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، تحت تأثير معدلات الفائدة المرتفعة.

تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.3 في المئة على وقع تراجع أنشطة البناء والصناعة والخدمات، وفق ما جاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية عشية صدور قرار بنك إنكلترا بشأن معدلات الفائدة، بحسب «فرانس برس».

وأحبطت البيانات توقعات الأسواق بتراجع أقل حدة نسبته 0.1% وأعقبت ارتفاعا بنسبة 0.2% في سبتمبر. وكشف المكتب بأن الاقتصاد بقي على حاله في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

تراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية لدى المكتب دارن مورغان إن «الخدمات كانت المحرّك الأكبر للتراجع مع انخفاضات في تكنولوجيا المعلومات والشركات القانونية وإنتاج الأفلام التي تراجعت بعد عدة شهور قوية». وأضاف «فاقم الأمر التراجع واسع النطاق في الصناعة والبناء لأسباب من بينها سوء الأحوال الجوية».

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وحذّر وزير المال البريطاني جيريمي هانت من أن سلسلة إجراءات رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنكلترا الهادفة لتخفيف حدة التضخم أثّرت على النشاط. وقال في رد فعله على البيانات «لا مفر من انخفاض إجمالي الناتج الداخلي فيما تؤدي معدلات الفائدة مهمتها المتمثلة بخفض التضخم».

ورفع بنك إنجلترا المعدلات من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% أواخر 2021، فيما سعى لخفض التضخم الذي أدى إلى أزمة تكاليف معيشة. وبات المعدل حاليا يبلغ 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 15 عاما، بعد رفعه 14 مرة على التوالي.