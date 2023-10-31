انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى الأقل في عامين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في عامين عند 2.9% خلال أكتوبر الجاري، منخفضا من 4.3% المسجلة في سبتمبر الماضي، وعن التوقعات التي بلغت 3.1% على الأقل.

وأظهرت بيانات، نشرتها وكالة «رويترز» اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، انخفض إلى 4.2% على أساس سنوي في أكتوبر من 4.5% في سبتمبر.

انكماش اقتصاد منطقة اليورو

على صعيد آخر، أظهرت بيانات وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش 0.1% في الربع الثالث، وهو معدل أقل من التقديرات المتفق عليها للناتج المحلي الإجمالي، على أن يبقى دون تغيير عن الربع السابق.

وواجهت كتلة العملة المشتركة، المكونة من 20 دولة، تضخما مرتفعا على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، بعدما بلغ مؤشر أسعار المستهلك ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.

تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الفرنسي إلى 0.1% في الربع الثالث

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثالث من 2023

واستجابة لهذا الارتفاع، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة عشر مرات متتالية، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي عند 4%، قبل توقف ذلك موقتا، الأسبوع الماضي، على الرغم من الصعوبات التي تهدد تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في غزة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.7% فقط خلال 2023، و1% خلال 2024، و1.5% خلال 2025.

بينما سجل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، انخفاضا فصليا بـ0.1% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. كما انكمش الاقتصاد 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.