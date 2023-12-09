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بايدن: افتتاح أول خط قطار فائق السرعة في 2028

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 10:00 صباحا
بايدن: افتتاح أول خط قطار فائق السرعة في 2028
الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطابا في لاس فيغاس (نيفادا)، في 8 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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تستعد الولايات المتحدة لإطلاق أول خط قطار فائق السرعة في العام 2028، يربط بين لاس فيغاس ولوس أنجليس قبل الألعاب الأولمبية، ويُقلص وقت الرحلة الحالي إلى ما يزيد قليلا على الساعتين، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة.

ويُفترض أن ينقل هذا القطار 11 مليون مسافر سنويا، وأطلق على المشروع اسم الشركة الخاصة التي كُلّفت بناءه وتشغيل القطارات «برايت لاين ويست»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسيحصل المشروع على تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار من خطة بايدن الكبرى للاستثمار في البنية التحتيّة التي أقرّت العام 2021.

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وقال بايدن في أثناء جولة له في لاس فيغاس (نيفادا): «نحن نبني أول خط قطار فائق السرعة في تاريخ بلادنا، والأمر سيبدأ هنا».

وينتظر أن يترك هذا المشروع بصمة بيئية، لأن خط القطار المستقبلي هذا «سيزيل ثلاثة ملايين مركبة من الطريق السريع»، حسبما قال بايدن. كما أنه سيكون مفيدا من ناحية الوظائف ذات الأجور الجيدة، وهو وعد يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية.

تمويل مشاريع أخرى بـ8.2 مليار دولار
وأضاف الرئيس وهو من محبّي ركوب القطارات: «نتحدث عن هذا المشروع منذ عقود، والآن سننجزه حقا»، مُقدما تفاصيل عن مشاريع تحديث أخرى ستحصل على تمويل، وهي في المجمل عشرة مشاريع بـ8.2 مليار دولار.

وتابع بايدن: «السكك الحديد جعلت أميركا قوة للتجارة والابتكار في العالم، ووحدت البلاد، وبنت أقوى اقتصاد في التاريخ. لكن بمرور الوقت، تأخّرنا».

وشدد على «أننا نخوض منافسة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، فالصين لديها منذ بعض الوقت قطارات تسير بسرعة 220 ميلا في الساعة».

وتساءل: «كيف يمكن أن نكون أفضل اقتصاد من دون أن نمتلك أفضل بنية تحتية في العالم؟»، مضيفا: «هذا ما سنفعله».

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